В Україні здешевшали популярні продукти: на що змінились ціни

У березні 2024 року в українських супермаркетах та на ринках здешевшали популярні продукти. Йдеться про курятину та яйця.

Про це свідчать дані моніторингу порталу “Мінфін”, передає НСН.

За інформацією аналітиків, за останній місяць деякі види курятини та яйця стали дешевшими у деяких супермаркетах на 10-12 гривень.

Так, подешевшали порівняно з лютим курячі стегна, які місяць тому коштували 106,48 грн/кг, а в березні ціна становить 102,45 грн/кг.

Впали ціни на курячі гомілки — з 78,85 грн/кг до 74,90 грн/кг, а тушка — з 84,96 грн/кг до 81,99 грн/кг.

За десяток яєць марки “Квочка” у лютому правили 58,01 грн, а в березні — 55,20 грн. Вартість яєць марки “Ясенсвіт” знизилась з 61,57 грн до 59,95 грн.

Як зазначили в Інституті аграрної економіки, ціни на яйця традиційно почнуть дорожчати з наближенням Великодня, за умов, що не погіршиться ситуація, пов’язана з повномасштабною війною.

У Торгово-промисловій палаті України повідомили, що виробники курятини не передбачають різкого зростання цін, однак надалі буде присутній інфляційний компонент та вплив війни.

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