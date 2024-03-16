В Україні можуть підвищити ціни на цигарки – в чому причина

В Україні можуть підвищитися ціни на цигарки. Коли можуть підвищити вартість тютюнових виробів і з цим це пов’язано

У п’ятницю, 15 березня, на черговому засіданні Кабінет Міністрів планує узгодити законопроект, який передбачає підвищення акцизного податку для тютюнових виробів.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат, заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, пере6дає НСН.

Нардеп зазначив, що у разі ухвалення такого рішення, вищі ставки податку можуть запрацювати вже з липня цього року.

В Україні підвищаться ціни на цигарки

Як ми писали раніше, з 1 квітня в Україні підвищать мінімальну зарплату, що може суттєво вплинути на підприємців та фізичних осіб-підприємців (ФОП).

За Законом про Держбюджет України мінімальна заробітна плата з 1 квітня 2024 року зміниться наступним чином:

щомісячна – 8000 грн (з 1 січня 2024 року було 7100 грн);

у погодинному розмірі – 48 грн (з 1 січня було 42,6 грн).

Ці дані впливають на розрахунки зарплати для найманих працівників, на виплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) як роботодавцями, так і фізичними особами-підприємцями (ФОП) за себе.

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