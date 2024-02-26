Грошова допомога від ООН: дізнайся новий графік реєстрації і перевір, чи можеш подати заяву

Грошова допомога від ООН надається українцям, які постраждали від війни і потребують підтримки. Оновлено графік роботи пунктів реєстрації на цю грошову допомогу.

Грошова допомога від ООН – кому надається

Допомога надається у розмірі 3600 грн на особу та покриває тримісячний період (загалом 10 800 грн.).

Ви можете подати заявку на грошову допомогу, якщо ваша родина не отримувала раніше допомогу від міжнародних організацій, має дохід, менший за 5400 грн на члена родини, належить до певних категорій та має хоча б один із критеріїв вразливості.

Категорії:

переселенці, які перемістилися після 24.02.22

особи, що не переміщувалися після 24.02.2022, але постраждали від воєнних дій у таких областях: Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Донецька

люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через воєнні дії від 24.02.2022

Критерії вразливості:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше)

родина, яку очолює одна самотня/ кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років

родини з однією або декількома особами з особливими потребами. А саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження)

Перевірити себе на відповідність критеріям можна, пройшовши опитувальник, який ви знайдете в кінці цієї статті.

Новий графік роботи пунктів прийому заявок

Пункти реєстрації БФ “Право на захист” на грошову допомогу від УВКБ ООН відновлюють роботу за адресами, зазначених нижче. Також функціонують виїзні мобільні групи, про їх роботу ви зможете дізнатись в регіональних телеграм-каналах.

Львів (а також мобільні групи у Львівську, Волинську, Тернопільську, Рівненську області). Приймання заявок у порядку “живої” черги за адресою: пл. Маланюка, 2, понеділок-четвер з 09:00 до 16:00, телеграмканал: https://t.me/Registration_help

Полтава. Приймання заявок у порядку “живої” черги за адресою: вул. Козака, 14 з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, телеграм канал: https://t.me/unhcr_help_poltava

Кременчук. Приймання заявок у порядку “живої” черги за адресою: вул. Івана Мазепи, 58 з пондулка по середу та у п’ятницю з 09:00 до 16:00, телеграм канал: https://t.me/unhcr_help_poltava

Черкаси. Приймання заявок у порядку “живої” черги за адресою: вул. Гоголя, 290 з понеділка по четвер з 09:00 до 16:00, телеграм канал: https://t.me/unhcr_help_cherkasy, телефон: 0631826417

Кропивницький. Приймання заявок у порядку “живої” черги за адресою: вул. Пашутинська, 31а з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, телеграм канал: https://t.me/kropyvnytslyirefugee, телефон для консультацій: 0631826379

Дніпро. Запис у чергу відбувається на локації і по телефону, адреса: вул. Старокозацька, 38 з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 17:00, телеграм канал: https://t.me/unhcr_help_dnipro, телефон: 0631826386 (пн-пт 09:00 – 17:00)

Запоріжжя. Запис у чергу відбувається за допомогою Googleформи, що розміщена в телеграм-каналі і по телефону, адреса: вул. Незалежної України, 72, приміщення №154 (вхід з площі Маяковського, поміж Крісталбанк та Банк Кредит Дніпро) з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 17:00, телеграм канал: https://t.me/unhcr_help_zaporizhzhia, телефон: 0631826896

Одеса. Запис у чергу відбувається за допомогою Googleформи, що розміщена в телеграм-каналі. Адреса: вул. Грецька, 1 (вхід з вул. Грецької) з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 17:00, телеграм канал: https://t.me/unhcr_help_odesa, телефон: 0631826163

Чернігів. Запис у чергу відбувається за допомогою Googleформи, що розміщена в телеграм-каналі. Адреса: вул. Вячеслава Чорновола, 10 з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, телеграм канал: https://t.me/unhcr_help_che

Суми. Запис у чергу відбувається за допомогою Googleформи, що розміщена в телеграм-каналі і по телефону. Адреса: вул. Новомістенська, 1 з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 17:00, телеграм канал: https://t.me/unhcr_help_sumy, телефон: 0631826838 (пн-пт 09:00 – 17:00)

Кривий Ріг. Запис у чергу відбувається на локації і по телефону. Адреса: вул. Бизова, 5 (орієнтир – приміщення ЗОШ №26) з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 17:00, телефон: 0631826424 (пн-пт 09:00 – 17:00)

Харків. Запис у чергу відбувається за допомогою Googleформи, що розміщена в телеграм-каналі, адреса: проспект Героїв Харкова 131-б, понеділок – п’ятниця з 09:00 до 17:00, відкриття черги публікується в телеграм-каналі і по телефону, телеграм канал: https://t.me/unhcr_help_kharkiv, телефон: 0631826399 (пн-пт 10:00 – 17:00). Друга локація працює для консультацій та коригування даних раніше зареєстрованих у програму. Адреса: Гімназійна набережна, 26 з понеділка по четвер з 08:00 до 16:00, п’ятниця з 08:00 до 15:45

Миколаїв. Запис у чергу відбувається онлайн за допомогою гугл-форми, яка опублікована в телеграм-каналі (про її відкриття сповіщають в телеграм-каналі). Адреса: вул. Садова, 25, офіс 108 (БЦ “Столичний”) з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 17:00, телеграм канал: https://t.me/unhcr_help_mykolaiv

Умань. Приймання заявок у порядку “живої” черги, адреса: вул. Незалежності, 29 з понеділка по четвер з 09:00 до 16:00, телефон: 0631826417

Ізмаїл. Запис у чергу відбувається на локації або онлайн за допомогою гугл-форми, яка опублікована в телеграм-каналі. Адреса: пр-т. Миру, 9 (корпус Ізмаїльського державного університету, каб #108) з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, телеграм канал: https://t.me/unhcr_help_Izmail

Житомир. Приймання заявок у порядку “живої” черги, адреса: Майдан Польовий, 8 з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, телегам канал: https://t.me/unhcr_help_zhytomyr

Вінниця. Приймання заявок у порядку “живої” черги, адреса: проспект Космонавтів 30, приміщення ЦНАПу, вул. Замостянська 7, приміщення ЦНАПу з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, телеграм канал: https://t.me/unhcr_help_vinnitsia

Хмельницький. Приймання заявок у порядку “живої” черги, адреса: вул. Соборна 16 (приміщення ЦНАПу) з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, телеграм канал: https://t.me/UNHCR_Khm, телефон: 0631826416 (пн – пт 09:00 –16:00)

Кам’янець-Подільський. Приймання заявок у порядку “живої” черги, адреса: вул. Соборна, 5 (департамент ЖКГ) з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, телеграмканал: https://t.me/UNHCR_Kam_Pod

Херсонська область (мобільні групи). Рух мобільних груп публікується в телеграм-каналі. Дата та час прийому публікується в телеграм каналі: https://t.me/help_unhcr_kherson

Київська область (мобільні групи). Рух мобільних груп публікується в телеграм-каналі. Дата та час прийому публікується в телеграм каналі: https://t.me/unhcr_help_kyiv

Перевір себе на відповідність критеріям для отримання допомоги

Опитування для самоперевірки «Чи підпадаю я під умови та критерії програми багатоцільової грошової допомоги від УВКБ ООН» допоможе вам отримати відповідь на це питанняю.

Завдяки інструменту ви можете легко визначити, чи належите ви / ваша родина до категорій населення, які можуть бути зараховані на багатоцільову грошову допомогу від УВКБ ООН.

Пройти опитування можна ТУТ.

Джерело: Моя допомога

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