В Україні знову похолодає: відомо коли впаде температура

В Україні протягом наступних днів буде теплішати. Але така погода буде не всюди і в деяких регіонах знову похолодає.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці, передає НСН.

“У неділю похолоднішає на заході України”, – повідомила експерт з погоди.

Найближчими ж днями до України повернеться весняна погода. 21 березня, за даними синоптика, температура повітря очікується протягом дня в межах +8…+12 градусів, 22 березня буде +10…+14 градусів, а 23 та 24 березня повітря прогріватиметься до +12…+17 градусів.

“У четвер опади ще залишаться у центральній частині України та на півдні, на решті території переважатиме суха погода”, – розказала Наталка Діденко.

Погода у Києві

У Києві 21 березня, за даними Наталки Діденко, опадів не очікується, а максимальна температура повітря становитиме +8…+10 градусів.

“У столиці вихідними, 23 та 24 березня передбачається чудова весняна погода – буде сухо, багато сонця та +14…+16 градусів”, – потішила вона.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, 20 березня Київщина ще перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, тому часом дощитиме. Однак вже від завтра поширить свій вплив поле підвищеного тиску, опади припиняться, а температура підвищиться до справжніх весняних значень.

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