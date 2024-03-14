В Україні здорожчав популярний овоч: які зараз ціни в магазинах

Українські фермери підняли ціни на популярний овоч. Так, 14 березня вони продають овоч по 7-12 грн/кг, що в середньому на 24% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня (4-8 березня).

Про здорожчання повідомляє EastFruit, передає НСН.

В Україні здорожчав популярний овоч

В Україні піднялись ціни на моркву. Зазначається: причину цього самі учасники ринку пояснюють низкою чинників. Зокрема:

сезонним скороченням пропозиції – “особливо продукції високої якості”;

підвищеним попитом місцевих оптових компаній та роздрібних мереж.

“На поточному тижні багато українських фермерів почали підвищувати відпускні ціни на моркву. Здорожчання в даному сегменті, на думку експертів, пов’язане з тим, що більшість місцевих господарств вже завершують реалізацію цієї продукції”, – йдеться в повідомленні.

Скільки коштує морква в супермаркетах

Водночас, у супермаркетах морква поки що дешевшає. Так, 14 березня великі мережі продають овоч в середньому по 12,03 грн/кг, що майже на 2 грн нижче за середню ціну лютого.

Загалом же в супермаркетах морква коштує від 9,9 до 16,5 грн/кг. Зокрема:

Metro – 10,9 грн/кг;

Auchan – 10,8 грн/кг;

Megamarket – 16,5 грн/кг;

Varus – 9,9 грн./кг.

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