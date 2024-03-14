В Україні стрімко здешевшали яйця: скільки зараз коштує популярний продукт

З початку березня помітно знизилися ціни на різноманітні популярні продукти. Також стрімко здешевшали яйця. Про це свідчать дані моніторингового порталу Мінфін, передає НСН.

В Україні стрімко здешевшали яйця

За словами аналітиків, до середини березня вартість 10 яєць може змінюватися від 54,95 до 61,12 гривень, в залежності від бренду та мережі, де їх купляти.

Зокрема, з-поміж найбільш доступних пропозицій — курячі яйця торгової марки “Квочка”. Вони коштують в українських супермаркетах у середньому 53,95 грн/10 шт. Так, у Novus продають за 53,99 грн, а в Auchan — за 55,90 грн. Місяць тому їх реалізували у середньому за 58,01 грн/10 шт.

Яйця марки “Ясенсвіт” у супермаркеті Novus коштують 59,99 грн/10 шт. Ціни в деяких магазинах досягають 61,70 грн/10 шт. У лютому у середньому коштували 61,57/10 шт.

Вартість яєць цієї ж марки у кількості 18 штук у середньому становить 109,63 грн/10 шт. Місяць тому їх продавали за 108,04 грн/10 шт.

Ціни на яйця “Ясенсвіт” у кількості 30 штук у березні коливаються у магазинах у діапазоні: 181,90-182,70 гривень. Середня вартість — 182,3 грн/10 шт., а в лютому у середньому коштували 187,69 грн/10 шт.

Динаміка цін в останні роки

Ціни на курячі яйця в Україні рекордно підскочили восени 2022 року. Державна служба статистики повідомляла, що за рік подорожчання становило більш ніж 80%. Ціна перевищила 70 грн/10 шт. і трималась на високому рівні до квітня минулого року.

Як свідчить статистика, торік яйця незначно дешевшали, у грудні 2023 року середня споживча вартість впала на 9,2% — до 56,18 грн.

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