В Україні стартувала реєстрація для участі в НМТ-2024 – Міносвіти

В Україні з 14 березня розпочалася реєстрація на національний мультипредметний тест, яка триватиме до 11 квітня включно. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України, передає НСН.

В Україні стартувала реєстрація для участі в НМТ-2024

“Відсьогодні розпочинається реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 11 квітня включно”, — йдеться у повідомленні.

В Міносвіти розповіли, що цьогоріч Український центр оцінювання якості освіти проводить реєстрацію в безпаперовій формі.

Тому вступникам треба самостійно створити персональний кабінет за допомогою спеціального сервісу, в якому необхідно вказати особисті дані: реєстраційний номер облікової картки платника податків, прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, дані документа, що посвідчує особу.

Далі потрібно здійснити такі дії:

вказати реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію “випускник поточного року” або “випускник минулих років”;

указати на потребу створення особливих (спеціальних) умов;

вибрати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном, де він / вона планує проходити НМТ, а також мову складання предметів сертифікаційної роботи;

завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;

надіслати внесену інформацію та копії документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі.

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