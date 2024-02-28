МОН оприлюднило графік складання НМТ-2024

Міністерство освіти і науки України погодило та оприлюднило календарний план організації та проведення НМТ-2024. Національнийо мультипредметний тесту цьогоріч можна скласти у межах основної та додаткової сесій

Про це розповідає НСН з посиланням на Міносвіти України.

Міністерство освіти і науки оприлюднило графік складання НМТ-2024

Учасники мультитесту отримають результати до 2 та 26 липня. Дата залежатиме від того, чи складали вони іспит під час основної сесії чи додаткової.

Основна реєстрація вступників на іспит стартує вже 14 березня. Триватиме до 11 квітня.

Так, до 15 квітня зареєстрований учасник НМТ зможе у персональному кабінеті внести потрібні зміни. До прикладу, змінити предмет на вибір на інший чи населений пункт, у якому складатиме тестування.

У додатковий період (10 – 15 травня) зможуть зареєструватися для проходження НМТ під час додаткових сесій особи, які не змогли цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації. А також ті, хто реєструвався в основний період реєстрації, але їм відмовили у реєстрації. Зміни можна буде внести до 19 травня, зазначають в УЦОЯО.

Коли можна завантажити запрошення на НМТ-2024

З 8 травня зареєстровані учасники основних сесій НМТ зможуть завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення. У ньому буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ.

Учасники ж додаткових сесій зможуть дізнатися про дату, час і місце проведення тестування з 8 липня. З міркувань безпеки УЦОЯО не публікуватиме інформації про те, де на території України відбудуться тестування. Також радить учасникам не розголошувати, де й коли вони проходитимуть тестування.

Коли будуть результати НМТ

Інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістять у персональних кабінетах учасників до 2 липня, додаткових сесій – до 26 липня.

Ще новини України:Як скласти НМТ за кордоном у 2024 році (відео)