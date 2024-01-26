Українцям розповіли, як скласти НМТ за кордоном у 2024 році. Роз’яснення надала Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко, передає НСН.

«За кордоном тестування буде, але перелік країн ще назвати не можу. Це непросте завдання, адже у закордонних партнерів у цей час також відбувається освітній процес, сесії, навчання. Не всі країни матимуть змогу забезпечити нас компʼютерними аудиторіями і фахівцями, які з нами співпрацюватимуть. Відповідно не гарантуємо, що перелік країн залишиться той самий, але ми робимо все, що від нас залежить, щоб якнайбільше колег погодились із нами працювати», розповіла Тетяна Вакуленко

Як скласти НМТ за кордоном у 2024 році: відео

Українські випускники, які перебувають закордоном хочуть скласти НМТ у 2024 році, повинні зареєструватися. Як в Україні, так і закордоном тривалість тестування і техніка буде однакова.

Випускникам потрібно завчасно подбати про маршрут проїзду до тимчасового екзаменаційного центру за кордоном.