В Україні здорожчали вершкове масло та олія: які ціни зараз в магазинах

Ціни на вершкове масло та соняшникову олію в супермаркетах зазнали змін у березні, при цьому більшість товарів на полицях стали дорожчими. Про це повідомляє видання “Хвиля” з посиланням на дані Мінфіну, передає НСН.

В Україні здорожчали вершкове масло та олія

Ціни на вершкове масло

Масло вершкове “Селянське” 72,5% за місяць подорожчало з 71,31 грн. до 71,74 грн. за 200 грам. Найдорожче його продають у Варусі – 73,90 грн., а найнижча ціна в Ашані – 68,90 грн.

Масло “Яготинське” 73% піднялася в ціні з 78,51 грн. до 80,07 грн. за 200 грам. Найнижча вартість встановлена ​​у Варусі – 77,40 грн., а найвища у Метро – 82,68 грн.

Ціни на соняшникову олію

За місяць – у березні порівняно з лютим – вартість олії “Олейна” знизилася з 55,95 грн. до 55,67 грн. за 850мл. Найнижча ціна встановлена ​​у мережі Мегамаркет – 42,50 грн., а найвища у Новусі – 60,99 грн.

Соняшникова олія “Щедрий Дар” у середньому по супермаркетах за місяць подорожчала з 59,19 грн. до 59,75 грн. за 850 мл. Найдешевше в Метро – 58,90 грн., а найдорожче в Ашані – 60,90 грн.

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