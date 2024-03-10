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Економіка

Які популярні овочі вже здорожчали в березні: ціни в супермаркетах

популярні овочі

В українських супермаркетах вже здорожчали три популярні овочі. Так, першого місяця весни найбільше з цих овочів подорожчала молода капуста. Про це свідчать дані порталу Мінфін, передає НСН.

Які популярні овочі вже здорожчали в березні: ціни в супермаркетах

Ціни на рожеві помідори

Середня ціна на помідори у магазинах зараз становить 139 гривень. У лютому овоч обходився покупцям 125,49. За місяць цінник змінився на 13,51.

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Ціни на синю цибулю

Цього місяця овоч продають по 69 гривень за кілограм. Варто зазначити, що у лютому ціна на синю цибулю становила 48,10. Таким чином, різниця в ціні становила майже 11 гривень на місяць. За останній рік це найбільше подорожчання овочів.

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Ціни на молоду капусту

У великих українських супермаркетах ціни на капусту на початку весни значно злетіли. Наразі овоч можна придбати в середньому по 91,78 гривні. Місяцем раніше його продавали за 68,35. Тобто різниця становить 23,43.

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