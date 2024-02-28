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Магнітні бурі у березні 2024 року – очікується 10 небезпечних днів

Журналіст
Магнітні бурі у березні 2024 року – очікується 10 небезпечних днів

Стало відомо, коли будуть магнітні бурі у березні 2024 року. Упродовж першого місяця весни очікується 10 небезпечних днів

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, що спричинене спалахами на Сонці. Такі явища впливають на здоров’я людини, а також різноманітні життєві процеси.

Коли чекати на магнітні бурі у березні – розповідає НСН із посиланням на Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США.

Упродовж першого місяця весни очікується 10 небезпечних днів. Перша геомагнітна буря у березні-2024 триватиме 3-4 числа. Вона буде слабкою за потужністю.

Наступна сильна магнітна буря очікується 9-10 березня, а ще одна підвищена сонячну активність проявиться 15-16 березня.

Одноденна слабка магнітна буря прогнозується 22 березня. Остання буря у березні відбудеться у період з 26 до 28 березня. У цей час, активність Сонця у перший день буде слабкою, але згодом посилиться.

Зауважте також, що прогноз магнітних бурь на такий тривалий період може змінюватися з часом в залежності від змін на Сонці.

Магнітні бурі у березні 2024 року

Магнітні бурі у березні 2024 року – очікується 10 небезпечних днів

Який вплив мають магнітні бурі на здоров’я

Немає жодного наукового свідчення про те, який вплив мають магнітні бурі на здоров’я людини. Водночас, деякі дослідження продемонстрували погіршення самопочуття у пілотів, пасажирів літаків та космонавтів під час магнітних бур. Тобто, йдеться про людей, які перебувають на великій висоті від землі.

Також у дні магнітних бур на слабкість і погане самопочуття скаржаться метеочутливі люди.

Симптоми під час магнітних бурь

Симптоми магнітної бурі можуть відрізнятися у кожної людини. Найчастіше трапляються наступні:

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • нудота і блювота;
  • біль у суглобах і м’язах;
  • висока температура;
  • підвищений тиск;
  • безсоння.

Водночас, серйозне нездужання у такі дні – це рідкість. Для більшості людей магнітні бурі проходять непомітно, без серйозних наслідків для здоров’я.

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