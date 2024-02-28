Магнітні бурі у березні 2024 року – очікується 10 небезпечних днів

Стало відомо, коли будуть магнітні бурі у березні 2024 року. Упродовж першого місяця весни очікується 10 небезпечних днів

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, що спричинене спалахами на Сонці. Такі явища впливають на здоров’я людини, а також різноманітні життєві процеси.

Коли чекати на магнітні бурі у березні – розповідає НСН із посиланням на Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США.

Упродовж першого місяця весни очікується 10 небезпечних днів. Перша геомагнітна буря у березні-2024 триватиме 3-4 числа. Вона буде слабкою за потужністю.

Наступна сильна магнітна буря очікується 9-10 березня, а ще одна підвищена сонячну активність проявиться 15-16 березня.

Одноденна слабка магнітна буря прогнозується 22 березня. Остання буря у березні відбудеться у період з 26 до 28 березня. У цей час, активність Сонця у перший день буде слабкою, але згодом посилиться.

Зауважте також, що прогноз магнітних бурь на такий тривалий період може змінюватися з часом в залежності від змін на Сонці.

Магнітні бурі у березні 2024 року

Який вплив мають магнітні бурі на здоров’я

Немає жодного наукового свідчення про те, який вплив мають магнітні бурі на здоров’я людини. Водночас, деякі дослідження продемонстрували погіршення самопочуття у пілотів, пасажирів літаків та космонавтів під час магнітних бур. Тобто, йдеться про людей, які перебувають на великій висоті від землі.

Також у дні магнітних бур на слабкість і погане самопочуття скаржаться метеочутливі люди.

Симптоми під час магнітних бурь

Симптоми магнітної бурі можуть відрізнятися у кожної людини. Найчастіше трапляються наступні:

головний біль;

запаморочення;

нудота і блювота;

біль у суглобах і м’язах;

висока температура;

підвищений тиск;

безсоння.

Водночас, серйозне нездужання у такі дні – це рідкість. Для більшості людей магнітні бурі проходять непомітно, без серйозних наслідків для здоров’я.

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