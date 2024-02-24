Прогноз погоди на березень 2024 – чим здивує перший місяць весни

Ситноптики дали прогноз погоди на березень 2024 року. В перший місяць весни температура повітря очікується вищою за норму. Однак не обійдеться у березні й без заморозків та снігу

Про це свідчать дані порталу meteo.ua, передає НСН.

На початку березня очікується плюсова температура, проте вже після 9 березня у більшості областей очікуються морози.

Погода у Києві

На початку весни у Києві очікується тепла погода з плюсовою температурою. У перший тиждень температура повітря уночі становитиме від 0 до +3 градусів, а вдень – від +3 до +9. Так, у вівторок, у столиці очікується сонячна та тепла погода з температурою до +9 градусів. Однак, починаючи вже з 9 березня, передбачаються дощі, температура повітря уночі впаде до -3 градусів.

Друга половина березня буде з більш холодними погодними умовами. Після 13 березня в місті очікуються дощі та навіть сніг. Температура вдень буде навколо 0 градусів, а вночі можуть бути морози до -4.

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Погода у Дніпрі

На початку березня у Дніпрі погода також буде переважно теплою та плюсовою. Так, з 1 по 8 березня вдень очікується температура від +3 до +8 градусів. Однак уночі ймовірні незначні морози – -1…-3 градуси.

Однак вже з 9 у Дніпрі очікується мокрий сніг, на зміну якому з 12 березня прийдуть дощі. А вже з 17 березня разом із похолоданням знову очікується мокрий сніг.

Погода у Львові

У Львові на початку березня очікується тепла погода, але з дощами, які передбачаються з 4 по 6 березня. Температура вдень буде від +4 до +10 градусів, а вночі – від +1 до +3.

На 8 березня прогнозується +1 градус вночі та +9 вдень. Очікується сонячна погода без опадів. Проте вже 9 березня температура знизиться. З 10 по 17 березня передбачається сніг з мокрим снігом.

Починаючи з 18 березня, у Львові потепліє і на зміну снігу прийдуть дощі.

Погода в Одесі

У Одесі як і зазвичай на півдні України, на початку весни очікується дещо тепліша погода. З 1 по 9 березня в Україні передбачається денна температура від +4 до +8 градусів, а вночі – від 0 до +3. 8 березня синоптики прогнозують хмарну погоду з опадами у вигляді снігу.

У період з 15 по 17 березня в Одесі передбачається короткочасне похолодання. Очікуються дощі, а температура повітря в ці дні становитиме від -1 до +1 градуса.

Погода в Харкові

У Харкові з 1 по 8 березня також буде тепло і сонячно. Вночі температура становитиме орієнтовно 0…+1 градус, а вдень – від +5 до +10. З 10 по 12 березня передбачається короткочасне похолодання з мокрим снігом, а після цього період дощів. З 16 по 19 березня знову очікуються опади у вигляді мокрого снігу.

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