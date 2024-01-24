Погода в Україні найближчим часом буде мінятися – наприкінці січня очікується похолодання, а через кілька днів знову потепліє.

Про зміну погоди попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, передає НСН.

Погода в Україні буде мінятися: коли очікувати потепління

Експерт зазначила, що потепліти в Україні має у перші дні останнього місяця зими.

“Найближчими днями в Україні переважно тепло та з опадами, з 28-го січня очікується похолодання, а з 2-го лютого – знову потепління”, – йдеться у повідомленні експерта.

Діденко додала, що найтепліша погода завтра, 25 січня, очікується на півдні нашої держави – там прогнозується вдень від +2 до +7 градусів.

“Що вночі, що вдень крутитиметься в усіх областях близько нуля. Хіба що винятки: …найближчої ночі ще поморозить у східних областях, -3…-6 градусів”, – поділилася вона й підкреслила, що майже всюди у четвер очікуються сніг та дощ.

Погода завтра в Києві спрогнозована несприятлива – можливий рвучкий західний вітер, мокрий сніг та дощ, очікується погіршення видимості на дорогах. У нічний час у столиці України може бути близько 0 градусів, а у денний – від +1 до +3.

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