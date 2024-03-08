В українських супермаркетах стрімко здешевшали огірки. Зазначається, що причиною цього процесу стала сонячна погода, яка встановилася в більшості регіонів країни. Про це повідомляє EastFruit, передає НСН.

В Україні здешевшали огірки: скільки коштує кілограм в магазинах

Так, 8 березня виробники продають огірки по 85-130 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня (26 лютого – 1 березня). Відповідно, незабаром очікується і зниження цін на овоч у супермаркетах, де огірки вже здешевшали.

Водночас наголошується: різкого зростання цін на овоч найближчим часом не слід очікувати. Хоч виробники й сподіваються на нього.

“Водночас оператори оптових компаній не настільки оптимістичні. На їхню думку, зростання цін на тепличні огірки найближчим часом стримуватиме сезонне збільшення пропозиції цієї продукції на ринку. На додаток, на цей час ціла низка тепличних комбінатів в Україні тільки готуються до початку збору нового врожаю овочів”, – пояснили аналітики.

Які ціни в супермаркетах

Загалом, 8 березня великі супермаркети продають огірки за середньою ціною 112,58 грн/кг. Що на 18,07 грн грн/кг дешевше, ніж було у лютому. При цьому залежно від сорту, ціни коливаються від 79,9 до 129,9 грн/кг.

Наприклад, середня вартість гладких огірків складає 121,4 грн/кг – на 15,77 грн/кг нижче, ніж попереднього місяця, коли, за даними “Мінфіну”, вони коштували в середньому 137,17 грн/кг.

В окремих мережах цей овоч продають по 114,3-129,9 грн/кг.

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