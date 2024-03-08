9 та 10 березня погода в Україні буде сонячною, але зі слабким вітром та туманами. Опадів на вихідні не передбачається. Про це каже синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Передає НСН.

Очікуються морози і тумани: погода в Україні на вихідні

За його словами, погоду в Україні 9 та 10 березня визначатиме поле підвищеного тиску, тому опадів не очікується. Натомість у більшості областей буде спокійна суха погода зі слабким вітром.

“Температурний фон залишиться вищим за норму, особливо в західній та південній частинах країни. Нічні морози більш відчутними будуть на півночі Лівобережжя, а у західних та південних регіонах можливі тумани, які призведуть до зниження дальності видимості”, – розказав Кібальчич.

Погода 9 березня

У суботу в західних областях буде мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями тумани. Температура повітря вночі -3…+2 °С, вдень +6…+11 °С.

У північних областях також очікується мінлива хмарність. Температура вночі -1…-6 °С, вдень +2…+7 °С.

У центральних областях буде хмарно із проясненнями. вночі очікується -4…+1 °С, вдень +3…+8 °С.

На півдні Україні очікується мінлива хмарність. вночі та вранці місцями тумани. Вночі буде -3…+2 °С, а вдень повітря прогріватиметься до +6…+11 °С.

На сході також очікується мінлива хмарність. Температура повітря вночі -1…-6 °С, вдень +2…+7 °С.

Погода 10 березня

Вдень у Карпатах та на Закарпатті місцями пройде невеликий дощ. Вночі та вранці місцями тумани. Вдень швидкість вітру становитиме 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2…+3 °С, вдень +7…+12 °С.

У північних областях вночі буде -4…+1 °С, а вдень +3…+8 °С.

У цетнральній частині України подекуди спостерігатимуться тумани. Температура повітря вночі -3…+2 °С, вдень поетплішає до +5…+10 °С.

У південних областях та у Криму очікується мінлива хмарність, вночі та вранці місцями будуть тумани. Вночі ще буде холодно, -2…+3 °С, а вдень повітря прогріватиметься до +7…+12 °С.

У східних областях прогнозується мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вночі знизяться до -1…-6 °С, а вдень буде +2…+7 °С.

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