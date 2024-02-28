8 березня в світі та Україні: що насправді означає цей день та як святкують різні країни

Перед 8 березня, Міжнародним жіночим днем, який також відомий як День боротьби за права жінок, соціальні мережі переповнені рекламою, пов’язаною із “Святом весни, краси та жіночності”. Проте, насправді ці рекламні кампанії не мають нічого спільного з справжнім значенням та історією цього важливого жіночого свята.

Про це пише ТСН, передає НСН.

8 березня в світі та Україні: що насправді означає цей день

Від середини XIX століття, в різних країнах світу почали мітингувати жінки. Саме ці страйки стали передумовою для створення Міжнародного жіночого дня. 8 березня 1857 року працівниці фабрик у Нью-Йорку вийшли на демонстрацію, відстоюючи свої права. Вони вимагали отримувати рівну оплату праці з чоловіками, знизити робочий день до 10 годин (тоді вони працювати 16 годин). Активістки також привернули увагу суспільства до питань можливості голосувати, покращення умов праці та отримання жінками освіти. Вже зовсім скоро по всьому світу почали з’являтися жіночі профспілки.

Пройшло понад 50 років і 28 лютого 1908 року знову у Нью-Йорку відбувся ще один мітинг робітниць. Тоді на вулиці вийшло понад 15 тисяч жінок. Через два роки вже у Копенгагені відбулася друга Міжнародна конференція жінок, які працюють (Second International Conference of Working Women). Цікаво, що попри поширену тезу про те, що Міжнародний жіночий день був створений діячкою німецького і міжнародного робітничого руху Кларою Цеткін, насправді ідея належить німецькій політикині та борчині за права жінок Луїзі Зіц.

В соціалістичних країнах ця ідея була підтримана практично відразу, але спочатку свято припадало на кінець лютого. Лише 1975 року в ООН офіційно перенесли дату святкування Міжнародного жіночого дня або Дня боротьби за права жінок саме на 8 березня. Тоді ж державам запропонували внести цей день до календаря своїх свят, відповідно до їхніх звичаїв і традицій.

Чому в Україні 8 Березня дарують квіти, а не проводять демонстрації за рівні права

В Україні, яка на той час входила до складу Російської імперії, Міжнародний жіночий день вперше відсвяткували 1917 року. Тоді відбувся протестний мітинг, у якому взяли участь жінки з різних куточків імперії, зокрема українки. Через чотири дні після мітингу російський цар Микола II зрікся престолу та тимчасовий уряд відразу надав жінкам право голосу. Це було потрібно для того, щоб отримати більше підтримки.

1921 року Міжнародний жіночий день був визнаний комуністичною владою як свято, що підкреслює роль жінок у революції. Тоді ж дівчата отримали право на освіту, можливість працювати і отримувати дохід.

Все змінилося після Голодомору і масових репресій. Радянська влада поступово заборонила право на аборти та ускладнила розлучення, почала наголошувати на важливості материнства. Від 1966 року 8 Березня стало офіційним вихідним днем. Вважається, що саме перенесення святкування з публічного простору у коло родини і змінило на території сучасної України головні тези щодо Міжнародного жіночого дня. Воно почало асоціюватися зі святом краси, жіноцтва та весни.

За словами докторки політичних наук, директорка ГО “Гендерний центр Волинської області” Оксани Ярош, те, що так багато людей в Україні асоціюють 8 Березня лише із більшовицьким періодом, означає, що радянська пропаганда була вкрай ефективною. Також вона звертає увагу, що цей день чудово підходить для того, щоб голосно заявити про права, можливості та дискримінацію жінок.

До речі, в Україні від кінця 2000 років майже щороку 8 Березня проходять Марші жінок. Щороку обирається актуальна тема і поступово вони стають масовими. Оксана Ярош вважає, що і після перемоги України варто продовжити традицію публічних акцій на захист прав жінок саме 8 Березня.

8 Березня в світі: як і де святкують

Хоча Міжнародний жіночий день і був заснований для того, щоб розширити права та можливості жінок, але в різних країнах світу його святкують по-різному.

Ізраїль. На державному рівні в цій країні Міжнародний жіночий день не святкується, тому він не є вихідним днем. Однак популярність серед ізраїльтян свято завойовує з кожним роком. Цікаво, що тут дата святкування співпадає з єврейським святом Пурим, а в його історії важливу роль відіграла саме жінка на ім’я Естер.

США. Весь березень у цій країні присвячений жінкам. В лютому 1980 року тодішній президент Джиммі Картер навіть оголосив тиждень 8 березня Національним тижнем жіночої краси. По всій країні у школах відбувають лекції про гендерну рівність. Також щороку президент США випускає промову на честь Міжнародного жіночого дня. Протягом всього місяця американці згадують про досягнення своїх співвітчизниць.

Італія. В Італії Міжнародний жіночий день називається La Festa della Donna. Жінок цього дня вітають яскравими квітами мімози, які в цій країні вважаються символом чуттєвості та сили. Також до подарунку додають солодкі торти або традиційні бісквіти з цитрусовим лікером і кремом, які мають форму квітів.

Китай. В цій країні свято стало національним ще 1949 року. В багатьох компаніях 8 березня — скорочений робочий день. В Китаї заведено дарувати близьким жінкам квіти і різні подарунки. Тому бренди часто створюють спеціальні кампанії для приваблення покупців. Цікаво, що напередодні Міжнародного дня жінок у Китаї святкують День дівчаток, який присвячений досягненням школярок і студенток.

Німеччина. 24 січня 2019 року тут проголосували за те, щоб 8 Березня, яке тут називають Frauentag, стало державним святом. Однак воно є таким лише для столиці країни — Берліна.

Велика Британія. В цій країні 8 березня використовують як можливість підвищити обізнанність населення про політичні й соціальні проблеми, пов’язані з жінками. Цього дня проводять різноманітні лекції, виступи, концерти та інші заходи, під час яких часто збирають кошти для благодійних організацій, що відстоюють права жінок.

Іспанія. Тут феміністки проводять День жіночого протесту. Відбуваються демонстрації і мітинги, на яких публічно висловлюють своє незадоволення. Так, 2018 року понад 5 мільйонів жінок провели 8 березня 24-годинний страйк в знак протесту проти нерівності в оплаті праці, гендерної дискримінації, насильства в сім’ї.

В’єтнам. В цій країні святкування 8 березня відрізняється особливою серйозністю. Все тому, що у В’єтнамі ще 2 тисячі років тому існувало свято на честь сестер Чинг, які мужньо захищали свою батьківщину. Сьогодні ці два свята тісно переплелися.

Уганда. Цікаво, що святкують Міжнародний жіночий день також і в Уганді. Тут святкування переплелися з традиціями предків. У місцевих жителів існує легенда, за якою 8 березня одна з жінок вдарила бога дерев’яною палицею. Через гнів бога в країні утворився дефіцит води і почервоніла земля. Тому в Уганді на Міжнародний жіночий день жінки одягають якомога більше яскравих прикрас та влаштовують танці, щоб забути про свої щоденні проблеми.

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