В Україні збільшили акцизи та військовий збір – деталі від Мінфіну

В Україні на 2024 рік заплановано мобілізацію додаткових доходів держбюджету, яка включає в себе заходи для збільшення надходжень від військових, акцизних зборів та введення щомісячної обов’язкової сплати авансових внесків з податку на прибуток для підприємств, зокрема тих, які займаються роздрібною торгівлею пальним.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів України, передає НСН.

В Україні збільшили акцизи та військовий збір

“Пропозиції включають мінімальні підвищення ставок (переважно на рівень від 0,1% до 1,5%)”, — йдеться в заяві.

У Мінфіні зазначили, що в грудні 2023 року представники української влади та експерти МВФ сформували робочу групу для вироблення пропозицій щодо короткострокових заходів для підвищення доходів у 2024 році. Ці заходи забезпечать додаткові надходження у поточному році не менше ніж 0,5% ВВП, або 44,2 млрд грн.

При цьому зміни у сплаті військового збору стосуватимуться юридичних осіб платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку третьої та четвертої груп, а також фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку першої, другої, третьої та четвертої груп. Крім того, додатковий військовий збір, як передбачається, торкнеться:

покупців банківських металів у банків та легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації в Україні,

продавців нерухомості,

роздрібних продавців ювелірними виробами із золота, платини та дорогоцінного каміння,

операторів стільникового зв’язку, що надають будь-які послуги мобільного зв’язку.

“Пропозиції також включають приведення акцизного податку на паливо у відповідність з мінімальними стандартами ЄС, введення акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з додаванням цукру або інших підсолоджувальних або ароматичних речовин”, — додали в Мінфіні.

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