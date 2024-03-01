В Україні змінилась вартість автогазу: які ціни зараз на АЗС

Протягом лютого вартість автогазу в Україні підвищилися на 66 копійок, до середніх 28,04 гривні за літр (станом на 1 березня). Цей ріст виявився практично у всіх крупних мережах АЗС. Однак у майбутньому учасники ринку передбачають стабілізацію вартості пального, не очікуючи або зниження, або подальшого зростання цін.

Про це повідомляє Enkorr, передає НСН.

В Україні змінилась вартість автогазу

Зазначається, що не змінили ціни за місяць лише мережі АЗС:

SOCAR, де вартість автогазу залишилася на колишньому рівні 28,99 грн/л;

Авантаж 7, де залишилася колишня ціна 25,95 грн/л;

ОККО, де знизили вартість пального на 17 коп./л, до 28,99 грн/л;

WOG, де автогаз здешевшав на 13 коп./л, до 28,98 грн/л.

Де подорожчало найбільше

Загалом АЗС підвищили ціни на автогаз у межах від 19 коп. до 2,1 грн/л. Найбільше ресурс здорожчав на заправках:

Ovis – на 2,1 грн/л, до 28,39 грн/л;

Luxwen – на 1,9 грн/л, до 27,49 грн/л;

Укрнафта – на 1,5 грн/л, до 27,9 грн/л;

AMIC – на 1,49 грн/л, до 27,81 грн/л;

VST – на 1,4 грн/л, до 27,8 грн/л.

Де найвищі ціни

Загалом, 1 березня, за даними аналітиків, автогаз продають на заправках по 25,95-28,99 грн/л. Найвищі ціни встановили:

ОККО, SOCAR – 28,99 грн/л;

WOG – 28,98 грн/л;

Shell – 28,65 грн/л;

Neftek – 28,49 грн/л;

KLO – 28,49 грн/л;

Ovis – 28,39 грн/л.

Де найдешевше

Найдешевше ресурс коштує на заправках Авантаж 7 – 25,95 грн/л. А крім того:

Green Wave – 26,3 грн/л;

Marshal – 26,74 грн/л;

RLS – 26,9 грн/л;

Катрал – 26,97 грн/л;

БРСМ-Нафта – 26,98 грн/л;

Rodnik – 26,99 грн/л.

Що буде з цінами далі

Водночас, в подальшому учасники ринку очікують на стабілізацію вартості пального – за їхнім прогнозом, вона не буде ні зростати, ні знижуватися. Як пояснили аналітики, за словами операторів, різка зміна динаміки гуртових цін на тлі рекордно низького попиту спровокує зупинення адекватного зростання роздрібних цін.

“Найімовірніше, мережі нижчого цінового діапазону швидко відреагують на ситуацію і припинять зростання, а деякі взагалі можуть знизити ціни. … [Однак загалом] Ціни на газ поки не зростатимуть, але й падіння теж, швидше за все, не буде”, – йдеться у матеріалі.

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