В Україні значно подорожчав ще один популярний овоч: які зараз ціни

В українських магазинах значно подорожчав ще один популярний овоч. Зростанню цін сприяє помітне підвищення торгової активності в сегменті даних коренеплодів. Про це пише EastFruit, передає НСН.

В Україні значно подорожчав ще один популярний овоч

На ринку України на поточному тижні відновилася тенденція подорожчання столового буряка.

Так, наразі українським господарствам вдається вести відвантаження столових буряків по 12-16 грн/кг ($0,31-0,41/кг), що в середньому на 17% дорожче, ніж тижнем раніше. Підвищувати відпускні ціни в даному сегменті фермерам дає змогу одразу кілька факторів. Насамперед подорожчанню сприяє підвищений попит на цю продукцію: буряки активно закуповують як оптові компанії, так і роздрібні мережі. При цьому пропозиція на ринку дещо обмежена, оскільки низка господарств вважає за краще утримуватися від продажів в очікуванні подальшого зростання цін.

Варто зазначити, що продажі столових буряків в Україні сьогодні вже ведуться в середньому на 74% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Однак при цьому учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем. На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів почати розпродаж буряків зі сховищ, що призведе до збільшення поставок і, як результат, до зниження цін.

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