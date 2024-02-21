Ціни на продукти у лютому значно змінились. Йдеться про вартість картоплі, буряка, моркви, цибулі та капусти. Про це свідчать дані сервісу GoToShop, передає НСН.

Скільки коштує приготувати борщ: які ціни на продукти у лютому

Картопля

Найдешевше картоплю продають у Новусі – 5,99 грн./кг. Йдеться про овочі другої категорії. Варусі – 13,90 грн/кг, а АТБ ціни стартують від 16,85 грн/кг, у Сільпо – від 19,10 грн/кг, а в Ашані – від 22,90 грн/кг.

Морква

По 10,90 грн./кг моркву продають у Варусі, по 11,89 грн./кг – у Новусі, по 11,90 грн./кг – у Форі та Ашані, по 13,90 грн./кг – у ЕКО Маркеті.

Буряк

Найнижча вартість буряків у Новусі – від 6,99 грн./кг, у Варусі – 10,90 грн./кг, у Сільпо – від 13,70 грн./кг, в Ашані – від 15,90 грн./кг , а ЕКО Маркеті – 16,70 грн/кг.

Цибуля

Вартість цибулі стартує від 14,90 грн./кг у Форі, а у Сільпо на 10 копійок дорожче – 15,00 грн./кг. В Ашані ціна вища – 15,30 грн./кг, у ЕКО Маркеті – 15,50 грн./кг, а в Новусі – 16,99 грн./кг.

Капуста

По 7,9 грн./кг купити капусту можна у Варусі. В інших супермаркетах ціни вищі: Сільпо – 12,70 грн/кг, АТБ – 11,75 грн/кг, Ашан – 14,00 грн/кг, ЕКО Маркет – 14,40 грн/кг, Новус – 14, 99 грн/кг.

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