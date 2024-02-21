В Україні може здорожчати пальне через блокаду кордону з Польщею: які будуть ціни

Через блокаду кордону польськими протестувальниками, в Україні може здорожчати пальне. При цьому дефіциту не передбачається. Про це заявив директор Консалтингової групи “А95” Сергій Куюн в коментарі Укрінформу, передає НСН.

В Україні може здорожчати пальне через блокаду кордону з Польщею

Внаслідок необхідності об’їзджати польську ділянку кордону при імпорті скрапленого газу, можливе зростання цін на пальне до 3 гривень за літр.

“По скрапленому газу очікуємо здорожчання. Але, якщо восени здорожчання було через дефіцит, бо 30% імпорту було заблоковано, то зараз дефіциту не буде. Але Польща залишається великим постачальником автогазу”, – пояснив він.

Куюн зазначив, що постачальникам автогазу через технічні причини переорієнтуватися на залізницю тяжко й вони мусять об’їжджати польський кордон через Словаччину чи Румунію.

“Це коло буде коштувати нам до приблизно 3 грн на літр. Ми бачимо, що вже підвищуються ціни як у роздрібному ринку, так і в оптовому”, – прогнозує експерт.

На ринок бензину та дизельного пального впливу наразі експерт не прогнозує, адже постачальники цього пального уже пристосувалися до блокади.

“Що стосується залізниці, поки що ознак блокування перевезень нафтопродуктів не бачимо. Постачальники, в тому числі Orlen, планують відвантаження”, – підкреслив Куюн.

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