Ставлення українців до поляків значно погіршилось через блокаду кордону – опитування

Через блокаду кордону, яку польські перевізники проводили з листопада 2023 року, суспільна думка значно змінилася. Тепер менше половини українців відноситься позитивно до поляків. Про це свідчать дані опитування Info Sapiens та Центру діалогу ім. Мєрошевського, передає НСН.

Ставлення українців до поляків значно погіршилось через блокаду кордону

Якщо у 2022 році 83% українців позитивно ставились до поляків, то у 2024 таких 44%. Частка нейтрального ставлення зросла з 15% до 45%, а частка поганого – з 1% до 9%.

Загалом 92% українців знають про блокаду польсько-українського кордону.

Мабуть, через вдячність за підтримку Польщі у повномасштабній війні з РФ або з усвідомленням, що відповідальність за конфлікти зазвичай не є однобічною, більшість українців (38%) вважає, що винні не лише Польща, але і “дії та бездіяльність всіх зазначених гравців, таких як уряд Польщі, України та Європейська Комісія”. Ще 25% звинувачують польський уряд та населення, 10% – Європейську комісію, 9% – український уряд чи українців, і 7% – таємний російський вплив.

Раніше ми писали: Як українці ставляться до росіян, білорусів і поляків – результати опитування