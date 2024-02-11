В Україні зросли ціни на овочі: що здорожчало найбільше

У цьому році на українських ринках та магазинах зросли ціни на овочі. Зокрема на огірки, болгарський перець та молоду капусту. Про це повідомляє Мінфін, передає НСН.

В Україні зросли ціни на овочі

Ціни на огірки

У проміжку від січня до лютого ціни на огірки зросли: на звичайні огірки – від 87,40 до 94,91 грн за кілограм, гладкі – від 112,02 до 127,35 грн, а колючі – подорожчали на 25 гривень. Однак особливий зріст вартості зафіксований у короткоплідних огірків, які здорожчали з 64,82 до 107,60 грн, що є зростанням на 42,78 грн.

Ціни на болгарський перець

Овоч із січня по лютий став дорожчим більш ніж на 13 гривень. Наразі його продають по 183,67 грн за кілограм. Раніше його вартість складала 170,25. Болгарський перець продовжує дорожчати з вересня 2023 року.

Ціни на молоду капусту

Цей овоч вже стандартно дорожчає щомісяця. Цього разу ціна змінилася майже на 10 гривень. Наразі овоч продають по 49,63 грн, а раніше — по 39,01.

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