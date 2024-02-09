В Україні зросли ціни на сало та яловичину: яка вартість у магазинах

Вартість яловичини та сала поступово збільшується, проте, як зазначають фахівці, різких стрибків не передбачається. Про це свідчать дані порталу Мінфін, передає НСН.

В Україні зросли ціни на сало та яловичину

Станом на 9 лютого, ціна на яловичину, зросла на 1,4% порівняно з попереднім місяцем, тоді як цінник на домашнє сало зріс на 1,45%.

Простими словами, ціна на яловичий гуляш зросла з 257,95 грн/кг до 261,70 грн/кг, а ціна на домашнє сало — з 255,28 грн/кг до 259,00 грн/кг. Водночас ціна на солоне сало знизилася на кілька копійок, до 242,88 грн/кг.

Як бачимо, середня ціна яловичини в Україні — 261,70 грн за кг, при цьому найдорожча пропозиція у мережі Megamarket. Разом з тим, ціна на яловичині ребра не змінювалася вже понад місяць і станом на 9 лютого складає 157,90 за кг. При цьому, в магазинах Auchan ціна на ребра складає 140,90 грн за кг, тоді як у мережі Megamarket — 175,00 грн.

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