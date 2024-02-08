В Україні різко подешевшав важливий овоч: які зараз ціни в магазинах

За останній тиждень, в магазинах різко подешевшав важливий овоч. Зазначається, що причиною здешевлення виробники називають збільшення пропозиції від місцевих господарств.
Про це повідомили аналітики EastFruit, передає НСН.
В Україні різко подешевшав важливий овоч
В Україні подешевшала морква. Станом на 8 лютого виробники реалізовують її за 8-12 гривень за кілограм, що у середньому на 17% менше, ніж минулого тижня. Вартість овоча в супермаркетах також відчутно знизилася порівняно з січнем, що вказує на можливість подальшого зниження цін.
“Через досить теплу погоду якість даної продукції у сховищах дрібних господарств почала стрімко погіршуватися. Що змушує фермерів розпродувати наявні запаси”, – йдеться у повідомленні.
Водночас, наголошується, великі виробники, які мають достатньо потужностей для зберігання, призупинили продаж своєї продукції. Причина – досить велика пропозиція на ринку. Тобто, ймовірно, вони хочуть не продешевити та дочекатися зростання цін.
Які ціни в супермаркетах
Тим часом у великих мережах супермаркетів вартість моркви також знижується. Так, за даними “Мінфіну”, 8 лютого вони продають овоч в середньому по 14,27 грн/кг, що майже на 1 грн нижче за середню ціну січня.
Загалом окремі мережі виставили ціни в діапазоні від 11,9 до 18,76 грн/кг. Зокрема:
- Metro – 13,5 грн/кг;
- Auchan – 12,9 грн/кг;
- Megamarket – 18,76 грн/кг;
- Varus – 11,9 грн./кг.
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