В Україні різко подешевшав важливий овоч: які зараз ціни в магазинах

За останній тиждень, в магазинах різко подешевшав важливий овоч. Зазначається, що причиною здешевлення виробники називають збільшення пропозиції від місцевих господарств.

Про це повідомили аналітики EastFruit, передає НСН.

В Україні різко подешевшав важливий овоч

В Україні подешевшала морква. Станом на 8 лютого виробники реалізовують її за 8-12 гривень за кілограм, що у середньому на 17% менше, ніж минулого тижня. Вартість овоча в супермаркетах також відчутно знизилася порівняно з січнем, що вказує на можливість подальшого зниження цін.

“Через досить теплу погоду якість даної продукції у сховищах дрібних господарств почала стрімко погіршуватися. Що змушує фермерів розпродувати наявні запаси”, – йдеться у повідомленні.

Водночас, наголошується, великі виробники, які мають достатньо потужностей для зберігання, призупинили продаж своєї продукції. Причина – досить велика пропозиція на ринку. Тобто, ймовірно, вони хочуть не продешевити та дочекатися зростання цін.

Які ціни в супермаркетах

Тим часом у великих мережах супермаркетів вартість моркви також знижується. Так, за даними “Мінфіну”, 8 лютого вони продають овоч в середньому по 14,27 грн/кг, що майже на 1 грн нижче за середню ціну січня.

Загалом окремі мережі виставили ціни в діапазоні від 11,9 до 18,76 грн/кг. Зокрема:

Metro – 13,5 грн/кг;

Auchan – 12,9 грн/кг;

Megamarket – 18,76 грн/кг;

Varus – 11,9 грн./кг.

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