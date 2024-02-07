В Україні здешевшав популярний овоч вперше за декілька місяців: які зараз ціни

На українських ринках та в магазинах вперше за декілька місяців значно здешевшав популярний овоч. Про це повідомляють аналітики EastFruit, передає НСН.

В Україні здешевшав популярний овоч вперше за декілька місяців

За повідомленням аналітиків, на ринку картоплі спостерігається значне зниження торгової активності. Зараз вона надходить у продаж по 16-22 грн/кг, що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

“Якщо з другої половини жовтня 2023 року фермери практично щотижня підвищували ціни на картоплю, то вже сьогодні більшість виробників змушені переглядати ціни на дану продукцію в бік зниження”, – говорять вони.

За словами експертів, ще наприкінці минулого тижня пропозиція картоплі на ринку України значно збільшилася, оскільки фермери, які раніше утримувалися від продажів в очікуванні подальшого зростання цін, почали розпродавати наявні обсяги цієї продукції. Прийняти таке рішення виробники були змушені у зв’язку зі стрімким погіршенням якості картоплі в сховищах.

“Водночас господарства, які мають у своєму розпорядженні запаси якісної продукції, з продажами не поспішають, оскільки впевнені, що попит на картоплю активізується ближче до кінця поточного місяця”, – зазначають аналітики.

За їхніми даними, попри зниження цін, сьогодні картопля в Україні надходить у продаж у середньому у 2,9 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

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