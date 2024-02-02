В Україні подешевшали яйця: яка зараз ціна в магазинах

На даний момент ціна на яйця в Україні складає лише третину вартості порівняно з минулим роком. З січня по лютий відбулося значне зниження цін, найбільша різниця становить практично 20 гривень. Про це повідомляє Мінфін, передає НСН.

В Україні подешевшали яйця

В лютому українські магазини продають десяток яєць за середньою ціною від 57,95 до 59,50 гривень. За 18 штук покупці можуть в середньому витратити 106,07 гривень. Велика коробка яєць на 30 штук доступна ціною 176,20 гривень.

Місяцем раніше ціна 10 яєць в середньому становила 63,17-63,57 гривні. Пачка з 18 штук подешевшала зі 112,30 до 106,07 гривень. Водночас пачка з 30 штук у січні коштувала в середньому 196,15, але наразі її вартість зменшилась на 20 гривень — 176,20 гривень.

Що кажуть експерти

Як каже член Економічного дискусійного клубу, наразі куряче м’ясо здорожчало на 0,4% тобто до 134,1 гривні за кіло. Ситуація з цінами на цей товар повністю залежить від експорту.

“Курятина могла бути ще дорожчою, бо зростають ціни на комбікорм, енергоресурси. Але через блокування польського кордону значна частина продукції залишилася всередині країни. Тому, наприклад, яйця на третину дешевші, ніж рік тому”, — пояснює він.

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