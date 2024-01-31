Як будуть змінюватись ціни на продукти з наступного місяця – прогноз

В лютому 2024 року можливе підвищення цін на певні продукти харчування в Україні, зокрема на молочні товари, овочі та фрукти. Про це розповіли експерти для “24 каналу”, передає НСН.

Як будуть змінюватись ціни на продукти з наступного місяця

Згідно із словами керівниці відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Інни Сало, у лютому 2024 року передбачається невелике зростання цін на фрукти та овочі.

“На динаміку цін на плодоовочеві, особливо в несезон, найбільш суттєво впливають такі чинники, як оперативність і обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників та ціни на пальне”, — пояснила експертка.

Вартість борщового набору може збільшитися до кінця зими порівняно з цінами на кінець січня поточного року:

капуста білокачанна – до 16 гривень за кілограм (+4 %),

буряк — до 18,5 гривні за кілограм (+3%),

морква — до 16,5 гривні за кілограм (+6 %),

картопля — до 26 гривень за кілограм (+5 %).

цибуля — до 18,5 гривні за кілограм (+8 %) проти середньої ціни станом на 23 січня 2024 року у 17,1 гривні.

Щодо фруктів, Інна Сало вказує, що до кінця зими ціни на яблука можуть додатково підвищитися до 19,5 гривень за кілограм, а на виноград – до 210 гривень за кілограм.

“Вартість імпортованих плодових може підвищитися – в середньому до 3%”, – додала вона.

Також можливе підвищення цін на апельсини до 87 гривень за кілограм, на лимони та банани — до 65 гривень за кілограм, а на мандарини — до 62 гривень за кілограм.

Чи зросте вартість м’яса

Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Наталія Копитець повідомляє, що у середині січня 2024 року порівняно з початком грудня 2023 року у продовольчих супермаркетах відмічалося зниження роздрібних цін на свинину до 8,8%. У лютому відсутні економічні передумови здорожчання основних видів м’яса.

“Проте в Україні, де війна триває вже близько двох років, завжди є вірогідність помітних стрибків цін. Зокрема, атаки по критичній інфраструктурі – енергетичній та виробничій – можуть спричинити як скорочення, так і повне знищення виробничих потужностей тих чи інших видів м’яса”, — сказала експертка.

Вона пояснила, що це, своєю чергою, зумовить здорожчання м’яса. За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, зростання роздрібних цін на основні види м’яса – до 5 % – слід очікувати напередодні та в період Великодніх свят.

На скільки зростуть ціни на молочні продукти

За словами експерта з Інституту аграрної економіки Івана Свиноуса, середня закупівельна ціна молока, за даними Асоціації виробників молока станом на 1 січня 2024 року, склалаЗа словами експерта з Інституту аграрної економіки Івана Свиноуса, середня закупівельна ціна молока, за даними Асоціації виробників молока станом на 1 січня 2024 року, склала:

екстра ґатунку — 15,20 гривні за кілограм без ПДВ.

вищого ґатунку — 14,70 гривні за кілограм без ПДВ,

першого ґатунку — 13,52 гривні за кілограм без ПДВ.

Згідно з експертними прогнозами вчених Інституту аграрної економіки, до кінця лютого 2024 року ціни на молоко екстра ґатунку можуть піднятися на 0,14 гривні, досягнувши рівня 15,34 гривні за кілограм. Також передбачається зростання цін на вищий ґатунок на 0,12 гривні (14,82 гривні за кілограм) і на перший ґатунок на 0,09 гривні (13,61 гривні за кілограм).

Іван Свиноус пояснив, що підвищення закупівельних цін переважно буде обумовлене негативними загальноекономічними процесами в країні. Зауважимо, що скорочення експорту внутрішньої молочної продукції частково обмежить темпи зростання закупівельних цін, які у січні 2024 року вже досягли рівня загальноєвропейських.

“Внаслідок зростання вартості молочної сировини та вхідних матеріальних ресурсів, необхідних для виготовлення молочних продуктів, впродовж лютого 2024 року зростання роздрібних цін може становити 10 — 17% залежно від виду молокопродуктів”, — сказав експерт.

Що буде з цінами на крупи та хлібобулочні вироби

Головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна повідомила, що протягом січня 2024 року ціни на крупи продовжили показувати позитивну динаміку зниження. Тим часом, усі види продукції хлібопекарської галузі продовжать дорожчати.

“У лютому 2024 року цінова ситуація на крупи та борошно залишатиметься сприятливою для споживачів”, — сказала експертка.

Отже, ціни на крупи та хлібобулочні вироби у лютому зміняться таким чином:

Гречка може подешевшати на 5 – 7%,

Ціна на борошно має залишитися стабільною,

Цінова динаміка по інших видах круп — рис та пшоно може зазнати незначного коливання в межах 3 – 5%,

Очікується подальше поступове зростання середньої ціни на хлібобулочні вироби у діапазоні 0,5 — 1% на місяць.

Науковиця нагадала, що ціна на гречку порівняно з груднем знизилась до 30,46 гривні за кілограм, пшоно подешевшало до 26,59 гривні за кілограм, а крупи манні та ячні впали в ціні й коштують нині 21,29 гривні та 15,92 гривні відповідно.

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