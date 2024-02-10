В Україні перерахують тарифи на воду: скільки буде коштувати кубометр

З квітня в Україні перерахують тарифи на воду у великих містах. Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг розробила проект перегляду цін. Остаточне рішення ще не прийняли, але планують розглянути його найближчим часом. Про це пише OBOZ.UA, передає НСН.

В Україні перерахують тарифи на воду

“Дніпроводоканал”

чинний тариф – 31,36 грн за кубометр

із квітня – 37,6 грн за кубометр

із червня – 46,2 грн за кубометр

“Хмельницькводоканал”

чинний тариф – 27,39 грн за кубометр

тариф із квітня – 31,15 грн за кубометр

тариф із червня – 40,5 грн за кубометр

“Київводоканал”

чинний тариф – 30,38 грн за кубометр

із квітня – 40,7 грн за кубометр

із червня – 46,8 грн за кубометр

“Вінницяоблводоканал”

чинний тариф – 25,62 грн за кубометр

із квітня – 35 грн за кубометр

із червня – грн 52 за кубометр

“Рівнеоблводоканал”

чинний тариф – 32,59 грн за кубометр

тариф із квітня – 40,69 грн за кубометр

із червня – 47,96 грн за кубометр

Водоканали працювати за старими тарифами більше не можуть. І хоча в Україні питання тарифів на комунальні послуги часто політизують, вони не можуть не зростати, разом із подорожчанням ремонтів, обладнання, палива, перерахунком зарплат. Як ідеться у документах НКРЕКП, наприклад, у “Київводоканалі” в чинному тарифі закладено показники, які вже давно неактуальні:

майже на 18,5% знизились обсяги споживання води у столиці. А що менше води продають, то вищим має бути тариф;

на електроенергію витрати збільшились на 30,29%, а без струму не будуть працювати насоси, фільтри тощо;

витрати на оплату праці зросли на 23,6%;

реагенти подорожчали на 99,85%.

На тариф також впливає і курс долара. Багато водоканалів мають валютні пільгові кредити. Наприклад, “Водоканал” має заплатити Міжнародному банку реконструкції та розвитку 37,7 млн грн в еквіваленті. У новому тарифі заклали курс долара у 40,7 грн/$.

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