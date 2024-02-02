Українцям підвищать тарифи на комуналку: на які саме послуги

У Нацбанку передбачається зростання вартості ряду послуг ЖКГ – зокрема, опалення та гарячої води. Однак коли це станеться, там говорити не беруться і зазначається, що скасування відповідного мораторію можливе лише після завершення дії воєнного стану. Передає НСН.

Українцям підвищать тарифи на комуналку

У Нацбанку повідомили, що:

підвищуватимуть тарифи до економічно обґрунтованого рівня;

це розтягнеться досить тривалий час, а тому різкого стрибка розцінок не буде.

“Прогнозом припускається збереження дії мораторію на окремі тарифи послуг ЖКГ (зокрема опалення та гарячу воду) до завершення дії воєнного стану. Далі очікується поетапне приведення тарифів у відповідність до економічно обґрунтованого рівня протягом кількох років”, – йдеться у повідомленні.

Що буде з іншими тарифами

Загалом, в НБУ зазначили “на період високих безпекових ризиків” в Україні очікується збереження незмінних тарифів на більшість послуг ЖКГ. Втім, про які саме послуги йдеться, не уточнюється.

Тим не менш, зазначили в регуляторі, коригуватися тарифи на ці послуги все ж будуть. Проте “терміни та параметри цього є сферою невизначеності прогнозу”.

В Україні вже зросли тарифи на комуналку

Водночас, за рік, з грудня 2022-го по грудень 2023-го, розцінки на послуги ЖКГ у країні загалом зросли на 12,8%. При цьому, наприклад, конкретно електроенергія здорожчала на 69,7%.

Причина – проведене влітку 2023 підвищення тарифу до 2,64 грн за 1 кВт*год – причому незалежно від обсягу споживання. Доти ж:

у разі споживання до 150 кВт*год на місяць тариф становив 1,44 грн;

при більшому використанні струму – 1,68 грн/кВт*год.

На другому місці зі подорожчання – зі значним відривом – йде прибирання сміття. На нього розцінки збільшились на 5,5%.

Утримання та ремонт житла здорожчали на 3,4%. Послуги з управління багатоквартирними будинками – на 3%. А крім того:

водопостачання здорожчало на 0,8%;

каналізація – на 0,7%.

Водночас вартість деяких послуг не змінилася. Йдеться про:

природний газ;

гарячу воду та опалення.

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