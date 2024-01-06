В Україні можуть запровадити відключення світла через похолодання – подробиці

Директор енергетичних програм “Разумков Центру” Володимир Омельченко розповів, що через морози в Україні можуть бути задіяні планові відключення електроенергії. Це він сказав в ефірі телемарафону, передає НСН.

В Україні можуть запровадити відключення світла через похолодання

“Безумовно, низький рівень температур – це великий стрес для всієї енергетичної системи України. Треба підкреслити, що українські енергетики в цій ситуації зробили все можливе, щоб підготуватися. Після масштабних минулорічних обстрілів, сфокусованих рашистами на енергетичну систему, деякі з енергетичних блоків знаходяться в аварійному стані”, – сказав Омельченко.

Він прогнозує на період похолодання дефіцит потужності від 2 і більше гігават. Але його можна покрити за рахунок імпорту.

“Ми можемо імпортувати достатні обсяги, але все рівно в деякі пікові години у країні може відчуватися непокритий дефіцит. Тому не виключено, що можуть бути задіяні планові відключення. Але вони якщо і будуть задіяні, то це не значить, що вони будуть тотальними. Це будуть вибіркові планові відключення в окремі години пікових навантажень”, – пояснює Володимир Омельченко.

Директор енергетичних програм “Разумков Центру” пояснив, що графіки відключень вже існують, вони доведені до кожного обленерго і є на сайтах обленерго.

“Я не думаю. що відключення будуть масштабні — можливо по 2-3 години. Але існнує ймовірність, що вдасться їх уникнути, якщо ми повністю зможемо забезпечити імпорт електричної енергії”, – додав Омельченко.

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