В Україні засудили жінку, яка вийшла заміж за родича, щоб він міг втекти за кордон: деталі

У Львівській області жінка вийшла заміж за свого близького родича, щоб той мав змогу поїхати за кордон. Таким чином вона фактично допомогла ухилянту уникнути військової служби. Про це пише ТСН, передає НСН.

В Україні засудили жінку, яка вийшла заміж за родича, щоб він міг втекти за кордон

В суді повідомили, що підозрювана має третю групу інвалідності. Вона у вересні 2023 року в Івано-Франківську одружилась із своїм близьким родичем, щоб той міг виїхати за кордон. Слідство вважало, що жінка та її родич уклали фіктивний шлюб.

30 вересня 2023 року чоловік і жінка прибули на пункт пропуску “Рава-Руська — Гребенне”, де прикордонникам надали свідоцтво про укладення шлюбу та довідку про те, що жінка має третю групу інвалідності.

Яке рішення прийняв суд

Під час досудового розгляду жінка провину визнала та уклала угоду зі слідством.

Жовківський районний суд Львівської області визнав жінку винною. Жительку Франківщини засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на 1 рік іспитового.

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