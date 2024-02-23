В окупованій Авдіївці вже роздають паспорти РФ: росіяни вирішують долю міста

На окупованих територіях Авдіївки вже роздають паспорти РФ. В той же час, росіяни намагаються вирішити долю зруйнованого міста до річниці вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Телеграф з посиланням на заяву губернатора Челябінської області росії Олексій Текслер, передає НСН.

В окупованій Авдіївці вже роздають паспорти РФ

Окупаційна влада на Донбасі готує приєднання окупованого міста Авдіївки до Ясинуватої, що знаходиться під контролем росіян з 2014 року.

“Ясинувата є підшефною територією Челябінської області. Ми надали їй значну допомогу гуманітарними вантажами та будматеріалами. Найближчим часом глава Ясинуватої приїде на Південний Урал, щоб обговорити поновлення зруйнованого населеного пункту”, – заявив Текслер.

Варто зазначити, що подібне “приєднання” одного окупованого міста до другого не має жодних законних підстав і є нічим іншим, як спробою анексії окупованих територій України.

Також окупанти розпочали роздачу паспортів громадян російської федерації мешканцям Авдіївки. Про це повідомив колаборант, так званий “голова адміністрації Ясинуватського муніципального округу” Дмитро Шевченко.

“Перші паспорти громадянина російської федерації отримали мешканці зі звільненої Авдіївки. Вітаємо! Ми разом!”, — написав зрадник.

Роздача паспортів РФ на окупованих територіях – це спроба легалізувати окупацію та закріпити свої позиції на Донбасі.

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