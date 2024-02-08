В Україні родинам роздають екопідгузки для дітей: хто може отримати

Благодійний фонд BGV Charity Fund надає українським сім’ям набори екологічно чистих підгузків для дітей віком від народження до трьох років. Передає НСН.
В Україні родинам роздають екопідгузки для дітей
Щоб отримати допопмогу, необхідно подати заявку на офіційному сайті BGV.
В анкеті слід вказати такі дані:
- інформація про дитину;
- дані одного з батьків;
- дані для відправлення допомоги Новою поштою.
Разом із анкетою необхідно відправити фото чи скани таких документів:
- свідоцтво про народження дитини;
- паспорт одного з батьків;
- індивідуальний податковий номер.
Після заповнення анкети на електронну пошту заявника повинен прийти лист, в якому буде вимога підтвердити заявку. Після підтвердження на пошту надійде ще один лист з номером заявки, який необхідно зберегти для подальших звернень. Усі подані заявки будуть опрацьовані протягом кількох тижнів.
Допомога буде доставлена кожній родині, яка візьме участь у проєкті, за рахунок компанії Нова пошта.
Що входить до набору?
- Багаторазові трусики, які можна прати;
- спеціальні змінні вкладки, що кріпляться за допомогою липучок.
- знизити витрати родин з маленькими дітьми на підгузки через використання багаторазових трусиків зі змінними прокладками, які значно дешевші за звичайні підгузки;
- підтримати екологію, зменшивши кількість відходів.
Один набір призначений для одного малюка, тому якщо у сім’ї двоє чи троє дітей, на кожного з них необхідно подати окрему заявку, вказавши при цьому різні ІПН.
Хто може взяти участь у програмі?
Взяти участь може кожна українська родина, яка має дитину, народжену після 6 лютого 2021 року. Тобто на момент старту проєкту дитині повинно бути не більше ніж три роки.
Заявку може подати один з батьків дитини незалежно від того, чи отримувала сім’я допомогу від фонду BGV або інших благодійних організацій раніше.
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