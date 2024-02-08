В Україні родинам роздають екопідгузки для дітей: хто може отримати

Благодійний фонд BGV Charity Fund надає українським сім’ям набори екологічно чистих підгузків для дітей віком від народження до трьох років. Передає НСН.

В Україні родинам роздають екопідгузки для дітей

Щоб отримати допопмогу, необхідно подати заявку на офіційному сайті BGV.

В анкеті слід вказати такі дані:

інформація про дитину; дані одного з батьків; дані для відправлення допомоги Новою поштою.

Разом із анкетою необхідно відправити фото чи скани таких документів:

свідоцтво про народження дитини; паспорт одного з батьків; індивідуальний податковий номер.

Після заповнення анкети на електронну пошту заявника повинен прийти лист, в якому буде вимога підтвердити заявку. Після підтвердження на пошту надійде ще один лист з номером заявки, який необхідно зберегти для подальших звернень. Усі подані заявки будуть опрацьовані протягом кількох тижнів.

Допомога буде доставлена кожній родині, яка візьме участь у проєкті, за рахунок компанії Нова пошта.

Що входить до набору?

Багаторазові трусики, які можна прати;

спеціальні змінні вкладки, що кріпляться за допомогою липучок.

знизити витрати родин з маленькими дітьми на підгузки через використання багаторазових трусиків зі змінними прокладками, які значно дешевші за звичайні підгузки;

підтримати екологію, зменшивши кількість відходів.

Один набір призначений для одного малюка, тому якщо у сім’ї двоє чи троє дітей, на кожного з них необхідно подати окрему заявку, вказавши при цьому різні ІПН.

Хто може взяти участь у програмі?

Взяти участь може кожна українська родина, яка має дитину, народжену після 6 лютого 2021 року. Тобто на момент старту проєкту дитині повинно бути не більше ніж три роки.

Заявку може подати один з батьків дитини незалежно від того, чи отримувала сім’я допомогу від фонду BGV або інших благодійних організацій раніше.

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