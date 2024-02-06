Багатоцільова грошова допомога сім’ям з дітьми: хто може отримати 6600 грн

Багатоцільова грошова допомога сім’ям з дітьми надаватиметься певним категоріям громадян. Зараз подати заявку можна лише в одній із областей України.

Багатоцільову грошову допомогу можна оформити у Житомирській області

Грошова допомога надається у розмірі 6600 грн на сім’ю. Виплата здійснюється протягом шести місяців по 1100 грн.

Багатоцільова грошова допомога сім’ям з дітьми: хто може отримати

сім’ї, які виховують дитину з інвалідністю або дитину з особливими освітніми потребами

сім’ї, в яких виховуються 2 і більше дітей, що повернулися в родину з інтернатного закладу

малозабезпечені сім’ї, в яких виховується 3 і більше дітей

одинокі батьки (мати чи батько), які самі виховують дитину до 18 років, в тому числі дитину з інвалідністю або дитину з особливими освітніми потребами

прийомним сім’ям, що виховують дітей віком до 3 років

Куди звертатися і які документи потрібні

Для отримання грошової допомоги один з батьків/законний представник звертається з заявою та наданням всіх необхідних документів до працівника територіальної громади за місцем реєстрації або тимчасового проживання.

Необідні документи:

заява (ім’я та ІПН обов’язково),

місце проживання/реєстрації,

наявність статусу ВПО,

кількість дітей у сім’ї та їх вік,

додатковий статус – багатодітні, одинокі, дитина з інвалідністю тощо,

контактний номер телефону.

Після розгляду заяви та підтвердження вимогам ухвалюється рішення про виплату грошової допомоги, яку сім’я отримує через поштовий переказ або на банківський рахунок заявника.

Більш детальну інформацію про виплату грошової допомоги і куди звертатися можна отримати з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефоном Обласного Департаменту Соцзахисту населення Житомирської області: 0997898905, або координатора Програми по Житомирській області: 0980349412 (пн-пт з 9:00 до 17:00).

Джерело: Моя допомога

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