В одному бусі 34 ухилянта: відео з українсько-румунського кордону

У п’ятницю, 8 березня, біля пункту пропуску “Порубне” у Чернівецькій області, за 3 кілометри від кордону України та Румунії, був зупинений вантажний автобус Mercedes. У транспортному засобі, крім водія, перебували 34 ухилянта, які намагалися незаконно перетнути кордон. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає НСН.

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Організатором незаконної переправи став сам водій автобуса, який за свої послуги брав 10 тисяч євро з кожного. Від усіх ухилянтів він отримав 340 тисяч євро.

Затримання відбувалося у рамках кримінального провадження за статтею 332 Кримінального кодексу. Ухилянтів та організатора затримали завдяки спільній роботі Служби безпеки України та прикордонників.

За незаконне переправлення осіб за кордон передбачено позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Клієнтам теж доведеться відповісти перед законом, але вони мають адміністративну відповідальність.

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