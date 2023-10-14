В лікарнях та моргах Донецька багато окупантів, які атакували Авдіївку – деталі

Російські окупанти під Авдіївкою розбиті, але вони не зупиняться, попри великі втрати, а намагатимуться захопити місто. Про це в ефірі телемарафону заявив боєць 109 батальйону ЗСУ, який раніше був народним депутатом 7 і 8 скликань, Єгор Фірсов, передає НСН.

В лікарнях та моргах Донецька багато окупантів, які атакували Авдіївку

Говорячи про стратегію російських окупантів під Авдіївкою, Фірсов зазначив, що вона не змінилася від початку війни. “Велике скупчення піхоти. Якщо під Бахмутом “вагнерівці” пересувалися по 6-10 орків у групі, то ці пересувалися по 40. Це, звичайно, була “цукерочка” для нашої артилерії – ми туди насипали і їх знищували”,- зазначив він. При цьому додав, що аналогічна ситуація спостерігалася з пересуванням ворожої техніки – переїжджали по 10 одиниць в колоні або навіть по 18.

Фірсов наголосив, що всі бригади, які стоять під Авдіївкою та неподалік міста робили “все можливе і неможливе, щоб розбити ворога”. За його словами, чотири дні тому був один з “найбільших пресингів за всю історію битви за Авдіївку”.

“Основний акцент у ворога був на авіацію – величезну кількість ФАБів та КАБів вони скинули на Авдіївку. Ворог розбитий”, – зазначив він.

За його словами, зараз переповнені морги і лікарні в Донецьку.

При цьому підкреслив, що розслаблятися зарано, бо ворог знову намагатиметься взяти Авдіївку.

“Вона для них є стратегічною метою. Саме з Авдіївки в нас повний вогневий контроль Донецька, саме Авдіївка є так званими воротами для нашої атаки на Донецьк. Тому ворог не заспокоїться”, – сказав Фірсов.

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