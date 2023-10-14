Наступ росіян на Авдіївку провалився – ISW

Наступ росіян на Авдіївку, розпочатий 9 жовтня, провалився. Так вважають в американському Інституті вивчення війни, передає НСН.

За словами аналітиків, ЗСУ замінували околиці Авдіївки, а тому окупантам складніше пройти. Також у них спостерігаються проблеми з точністю артилерії через зношені стволи.

У звіті ISW від 13 жовтня говориться, що російські сили продовжували свої атаки на північ і на південь від Авдіївки. Вірогідно, ЗС РФ змогли просунутися на південь від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки) і в бік Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки). Про це свідчать геолокаційні карти.

За словами аналітиків, росіяни почали поширювати інформацію про контроль над Авдіївським коксохімічним заводом. Однак в Інституті не змогли знайти жодного підтвердження цьому.

Експерти заявили, що російські джерела повідомляють, що ЗСУ замінували околиці Авдіївки, а тому окупантам складніше пройти мінними полями. Крім того, росіянин із 4-ї бригади так званої “ЛНР” заявив, що зношені стволи сильно знижують точність артилерії росіян.

Як повідомляється, на думку цього ж росіянина, ЗС РФ можуть “стиснути периметр”, захопивши позицію Сил оборони України, яка менш укріплена. Однак командири окупантів можуть неправильно зрозуміти це обмежене просування і спробують погнати війська в наступ далі якомога швидше. Тоді атаки можуть призвести до того, що окупанти “битимуться об бетонну стіну”, поки їхні сили не вичерпаються.

Цікаво, що російське військове командування обмежує обговорення наступальних операцій навколо Авдіївки в інфопросторі країни-агресора. Ймовірно, відомство Шойгу намагається адаптуватися до попередніх інформаційних шоків і контролювати будь-які наративи, які виникають щодо цього наступу.

Зокрема, відомий російський мілблогер 12 жовтня заявив, що російське військове командування “дозовано” розповсюджує інформацію. Однак, вже наступного дня зазначив, що воно зводить до мінімуму оприлюднення інформації у відкритий доступ. Мовляв, окупанти не хочуть “медійного галасу” навколо операцій під Авдіївкою.

Тим часом інший російський мілблогер заявив, що невідомі особи, ймовірно, російське військове керівництво, наказали мілблогерам не обговорювати подробиці боїв під цим українським містом.

Російське джерело заявило, що підтримує рішення загарбників і закликало мілблогерів обговорювати лише ту інформацію, що не впливає на оперативну безпеку ворожої армії. Тим часом інші мілблогери відзначили, що настав час з’ясувати, хто бреше про ситуацію на передовій.

Російське військове командування, ймовірно, прагне пристосуватися до попередніх “великих наступів”, під час яких воно втратило контроль над сприйняттям російських дій у російському інформаційному просторі. Деякі мілблогери дотримуються (і, ймовірно, продовжуватимуть дотримуватись) лінії розповіді, нав’язаної міністерством оборони, але ця спроба централізованого контролю може спровокувати негативну реакцію з боку окремих мілблогерів, – зазначили аналітики ISW.

Кремль, ймовірно абсурдно намагається представити наступальні операції навколо Авдіївки та інші локальні зусилля як нібито “перехоплення оперативної ініціативи” на полі бою в Україні.

Нагадаємо, що ввечері 13 жовтня голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російська армія обстрілює Авдіївку запальними снарядами. За добу по місту завдали 13 ракетних ударів. Безперервні бої за місто тривають уже чотири дні.

У мережі було оприлюднене відповідне відео.

Обстріл Авдіївки фосфорними боєприпасами

Тим часом українські військові повідомили, що Сили оборони продовжують відбивати атаки окупантів навколо Авдіївки.

У ранковому звіті Генштабу від 14 жовтня говориться, що в зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили близько 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

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