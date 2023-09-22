Бронетехніка ЗСУ вже діє за останньою лінією оборони росіян на Запоріжжі – ISW

Українська бронетехніка нині перебуває за останньою лінією оборони росіян на Запоріжжі.

Бронетехніка Сил оборони України діє за останньою лінією російського оборонного рубежа, через який ЗСУ просуваються на заході Запорізької області.

Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW), передає НСН.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 вересня, показують, що українська бронетехніка просувалася на південь від російських протитанкових ровів і загороджень «зуби дракона», які є частиною тришарової оборони, і вступила в обмежений бій безпосередньо на захід від Вербового (18 кілометрів на південний схід від Оріхова).

«Однак незрозуміло, чи збережуть українські сили ці позиції. Це перший спостережений випадок, коли українські сили використовують бронетехніку за межами російської тришарової оборони», пояснюють в ISW.

Аналітики пояснюють, що присутність української бронетехніки за кінцевою лінією нинішнього російського оборонного шару вказує на те, що ЗСУ достатньо убезпечили свій прорив перших двох ліній цього шару, щоб провести техніку далі. Українські сили, ймовірно, достатньо придушили російську артилерію й інші протитанкові системи в цьому районі.

Здатність України підводити бронетехніку до найпотужніших російських оборонних споруд і крізь них і керувати цією технікою поблизу підготовлених російських оборонних позицій є важливими ознаками прогресу в українському контрнаступі, наголосили в ISW.

Також у звіті говориться про те, що повільне, але регулярне просування ЗСУ спостерігається постійно.

«Це відбувається незважаючи на те, що російські військові перекидають сюди частини відносно елітних підрозділів для посилення оборони», підкреслили експерти.

На Запорізькому напрямку окупанти обороняються та продовжують обстріли. Сили оборони минулого тижня відбили атаки росіян у районі Новомихайлівки, Новодарівки та Новоданилівки Запорізької області.

Також Інститут вивчення війни нагадав, що українські війська завдали низку ударів з безпілотників і ракет по російському аеродрому поблизу окупованих Сак у Криму і, можливо, пошкодили російські літаки.

Крім того, супутникові знімки підтверджують, що українські сили також завдали удару по 744-му центру зв’язку командування Чорноморського флоту в окупованому Криму 20 вересня. Знімки показують, що українські удари зруйнували значну частину командного пункту поблизу Верхньосадового, що у 16 км на північний схід від Севастополя.

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