Що розташовано на другій і третій лініях оборони рф і коли до них можуть дійти ЗСУ

Що розташовано на другій і третій лініях оборони рф і коли до них можуть дістатися ЗСУ, розповів військовий аналітик, полковник Петро Черник в коментарі ТСН, передає НСН.

За словами Черника, рруга лінія оборони російських окупантів є головною, оскільки на ній сконцентрована артилерія та бронетехніка. На третій лінії вже запасні та тилові позиції.

Доторкнулися до другої лінії, вона, насправді, є головною. Тут зосереджений особовий склад, тут зосереджена бронетехніка і артилерія. І третя лінія – запасні позиції і тилові… Направду це вже в якійсь частині трохи легше буде проходити, бо менше отого всього вибухового. Нагадаю, на один метр квадратний – до 5 вибухових пристроїв. Це неймовірно багато. З часів Другої Світової війни, за винятком Ірано-іракської війни, там теж все всіяно мінами… Зробимо пролом – далі серйозних оборонних укріплень немає. Загальна ширина смуги обмежується до 25 кілометрів – більше 10 пройшли, – пояснив Петро Черник

Він також додав, що щонайменше два місяці сухого циклу погоди ми маємо. Тому є надія, що зуміємо доторкнутися до Приазов’я.

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