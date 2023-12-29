В ГУР розкрили план Кремля після ракетного удару по Україні – подробиці

Головне управління розвідки України в день масованого ракетного удару РФ заявило, що розкрило план Кремля щодо війни у 2024 році. Передає НСН.

В ГУР розкрили план Кремля після ракетного удару по Україні

Там з’ясували, що наближені до Кремля аналітики підготували пропозиції вищому військово-політичному керівництву РФ для “ефективнішого” продовження бойових дій. Однією з ключових проблем для терористичного режиму у Москві відзначено суспільний консенсус та стабільність України, попри нібито появу внутрішньополітичних суперечностей.

“Протестов (в Україні) нет. И не будет!”, – сумно констатують у кремлівських “мозкових центрах”.

В ГУР зазначили, що зруйнувати єдність всередині України пропонують шляхом проведення декількох гібридних підривних кампаній поряд із продовженням інтенсивних бойових дій.

Серед ключових цілей вказаних заходів: дискредитація процесу мобілізації, сприяння масштабному відтоку населення з України, інспірація розколів за регіональним принципом.

“Пропоновані наративи: “Юґо-восток воюєт за інтєрєси бандеровцев”; “Ґаліция без сєпаратістов уже давно вступіла би в ЄС”; “В Кієвє нє мобілізіруют – все ґуляют і вєсєлятся”, – поінформували в ГУР.

Водночас, як зазначили в розвідці, так звані кремлівські “аналітики” вважають, що всередині України не залишилось політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави, а кількість тих, хто колись був симпатиком “русского міра”, катастрофічно впала.

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