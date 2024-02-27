Умови надання субсидій в Україні спростять: кого це торкнеться

Міністерство соціальної політики України розглядає можливість внесення змін в умови надання субсидій. Одна з пропозицій стосується осіб, які мають заборгованість за оплату комунальних послуг.

Про це йдеться у проєкті постанови Кабміну, який розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ), передає НСН.

Умови надання субсидій в Україні спростять

Згідно з пропозицією, надання житлової субсидії буде відмовлено у випадку, якщо існує прострочена заборгованість за оплату будь-якої житлово-комунальної послуги, сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень) протягом трьох місяців чи більше. На сьогодні, субсидія не призначається у випадку, коли загальна сума заборгованості за сплату всіх житлово-комунальних послуг перевищує вказану величину.

Проєкт також передбачає внесення змін до положень щодо перегляду житлової субсидії у разі смерті члена домогосподарства (крім заявника) або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства. У цих випадках уповноважені органи самостійно переглядають субсидію з наступного місяця після місяця, у якому відбулася смерть, без необхідності звернення заявника.

Додатково, внесені зміни до порядку в частині уточнення норми щодо перерахунку розміру пільг у разі смерті члена сім’ї пільговика, незалежно від того, подав пільговик відповідну заяву чи ні.

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