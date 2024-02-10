Деякі українці мають право на субсидію для сплати комунальних послуг. Стало відомо, чи обов’язкове укладання договору оренди на житло для внутрішніх переселенців

ВПО можуть претендувати на субсидію в орендованій квартирі без договору оренди на житло.

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг в орендованій квартирі призначається на основі договору про найм. Про це розповів директор департаменту соціальної політики інституту місцевого розвитку Антон Левицький в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Про це розповідає НСН з посиланням на Главком.

«На субсидію можуть претендувати всі, хто оплачує комунальні послуги і кому доходи не дозволяють ці послуги оплачувати. Єдиний виняток щодо проживання – це для внутрішньо переміщених осіб», – сказав директор департаменту соціальної політики інституту місцевого розвитку.

Левицький зазначає, що внутрішньо переміщені особи можуть претендувати на субсидію без договору про оренду. Їм потрібно вказати своє місце проживання та оплату ЖКП у заяві. Для решти офіційний договір про оренду є обов’язковим.

Як оформити субсидію в орендованій квартирі – це важливо знати

Як оформити субсидію:

в органах місцевого самоврядування, ЦНАПі або сервісному центрі Пенсійного фонду.

через «Дію», у застосунку або на сайті ПФУ.

Документи для призначення субсидії, які мають подавати ВПО:

заява;

декларація про доходи та витрати, де вказано склад домогосподарства;

паспорти та ідентифікаційний код;

довідка про статус ВПО.

Як відомо, деякі громадяни мають право на отримання пільг на оплату комунальних послуг. Їх призначення залежить, зокрема, від доходу сім’ї. Пенсійний фонд України пояснив, який розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї має бути для отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Також уряд затвердив порядок перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Йдеться про тепло, воду та вивезення сміття.

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