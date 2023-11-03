Українців попередили про небезпечну погоду 4 листопада: список областей

В Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища вночі та вдень 4 листопада та оголошений І рівень небезпечності. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає НСН.

Українців попередили про небезпечну погоду 4 листопада

В Укргодрометцентрі опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Так, у ніч проти 4 листопада у західних, а вдень у центральних та південних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с. А в Карпатах нічний вітер буде ще дужчим – 20-25 м/с.

Які області накриє негода:

Волинській,

Рівненській,

Львівській,

Тернопільській,

Івано-Франківській,

Чернівецькій,

Закарпатській,

Хмельницькій,

Вінницькій,

Кіровоградській,

Полтавській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Одеській,

Миколаївській,

Херсонській областях,

у Криму.

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