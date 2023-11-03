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Українців попередили про небезпечну погоду 4 листопада: список областей

небезпечну погоду 4 листопада
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В Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища вночі та вдень 4 листопада та оголошений І рівень небезпечності. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає НСН.

Українців попередили про небезпечну погоду 4 листопада

В Укргодрометцентрі опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Так, у ніч проти 4 листопада у західних, а вдень у центральних та південних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с. А в Карпатах нічний вітер буде ще дужчим – 20-25 м/с.

Які області накриє негода:

  • Волинській,
  • Рівненській,
  • Львівській,
  • Тернопільській,
  • Івано-Франківській,
  • Чернівецькій,
  • Закарпатській,
  • Хмельницькій,
  • Вінницькій,
  • Кіровоградській,
  • Полтавській,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Одеській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській областях,
  • у Криму.

небезпечну погоду 4 листопада

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