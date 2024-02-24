Українцям продають фальшиві купюри: як їх розрізнити

В Україні масово розповсюджують фальшиві купюри. Щоб не натрапити на фальшивомонетників, потрібно дотримуватись декількох правил. Про це пише OBOZ.UA, передає НСН.

Українцям продають фальшиві купюри

Якщо користуєтесь послугами обмінників. На сайті НБУ є перелік всіх фінансових установ, які мають право займатись обміном. Там також можна побачити і адресу обмінника. Тож перед тим, як скористатись послугами, зверніть увагу, чи легально працює цей обмінник за цією адресою. Також переконайтесь, що в реєстрі та в документах обмінника (ліцензію розміщають у доступному місці) вказана одна і та сама юридична назва. Тільки переконавшись, що обмінник працює легально, можна користуватись його послугами. Важливо також зберігати чеки.

Якщо користуєтесь послугами банків. У касі банку можуть пропонувати менш привабливий курс, проте ця фінансова установа має більш розвинуту інфраструктуру. Випадків, коли шахраї відкривали фейкові відділення банків для продажу фальшивих доларів, немає. Важливо зазначити, що якщо ви плануєте в касі купити відносно велику кількість доларів, краще замовити її телефоном завчасно.

“Зазвичай хоча б за день треба замовляти. Якщо сума більша за 400 тис. грн в еквіваленті, треба буде підтвердити джерело доходу для такого обміну. Скарги переважно стосуються стану та року випуску банкнот. Однак у касі банку ви не купите ні фальшивку, ні купюру, яка не відповідає вимогам центробанку”, – розповідають в одному з банків.

Від того, щоби брати долари від фізосіб (звичайних українців), краще відмовитись. Якщо ви хочете щось продати, ви маєте розуміти, що, погоджуючись на угоду в доларах, ви берете на себе ризики. Крім того, вам потім буде важче скористатись валютою, яку ви отримали на руки. Якщо гроші потрапили на ваш банківський рахунок у результаті легальної операції купівлі-продажу, ви завжди зможете їх зняти в касі банку, обміняти на долари, без проблем вивезти за кордон, показавши митниці необхідні документи.

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