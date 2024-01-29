Національний банк України оприлюднив статистику, скільки грошей зараз “витікає” з України через витрати українців за кордоном. Про це повідомили в Нацбанку, передає НСН.

Гроші витікають: стало відомо, скільки українці за кордоном витрачають щодня

Кожен день українці, користуючись українськими банківськими картками за кордоном, витрачають приблизно 35 мільйонів доларів. У цілому, громадяни, які перебувають за кордоном, створюють значний відтік валюти, і, зокрема, в 2023 році цей обсяг становив 18 мільярдів доларів.

У Нацбанку прогнозують, що у 2024 році цей показник може зменшитися і скласти приблизно 13 мільярдів доларів.

Відбутися же це, за словами заступника голови Національного банку Сергія Ніколайчука, має за рахунок кількох факторів. Зокрема:

адаптації мігрантів за кордоном;

зміни податкової резидентності мігрантів.

“У 2022 році цей відтік був майже 20 млрд доларів. Минулого року він трохи скоротився – приблизно 18 млрд доларів. Цього року ми очікуємо, що ці обсяги скоротяться суттєво – приблизно до 13 млрд доларів”, – сказав Ніколайчук.

Скільки українці витрачають за кордоном

Заступник голови Нацбанку, Юрій Гелетій, зауважив, що щоденний об’єм розрахунків українських банків з міжнародними платіжними системами становить приблизно 35 мільйонів доларів. При цьому:

на такому рівні він перебуває вже кілька місяців – з квітня-2023;

відповідно, говорити про якісь сплески витрат не доводиться.

Які проблеми виникають в українців за кордоном

У той же час, українці, які перебувають за кордоном, можуть стати свідками ситуації, коли їм буде відмовлено у знятті грошей з їхньої карти. Про це раніше повідомила клієнтка ПриватБанку, яка зазначила, що причиною такої ситуації стала підозра, що інша особа намагалася зняти кошти.

У самому банку підтвердили таку практику. Там зазначили: вони мають бути впевнені, що кошти знімає саме власник картки.

Однак за словами клієнтки, з цим також виникли проблеми.

“Нібито для вирішення питання надіслали послання на свій бот, в якому потрібно зробити селфі із карткою. Зробила, відхилили. І так 5 разів підряд. Пишуть нібито не чітко видно карту. Робила фото у різних місцях, при різному освітленні, в різний час дня. Все одно все теж саме”, – розповіла вона.

Причиною, через яку клієнтці не вдається зробити фотографію картки, яка задовольнила банк, вона вказала на поганий дизайн.

“Їх картка з дизайном минулого віку, без чіпу, без нфс, без нормально надрукованого номеру за 3 роки”, – наголосила клієнтка.

Крім того, клієнтка висловила обурення тим, що банк не пропонує жодних альтернатив, крім відвідування відділення, що ймовірно є неможливим для неї.

В той час, у банку наголосили, що їхня основна мета – впевнитися, що кошти знімає власник картки. Тому для підтвердження операції вони можуть вимагати “чітке фото разом із цією карткою”.

При цьому там дали поради, як краще зробити фото картки, щоб воно пройшло перевірку.

“Фото треба робити з карткою із повідомлення, номер картки має бути чітким на фото, піднесіть її ближче до екрану”, – сказали у ПриватБанку.

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