Українцям потрібно сплатити податки за нерухомість: скільки за метр

У 2024-му році українцям потрібно сплатити податки за нерухомість. Розмір цього податку складає 100,5 грн за кожен квадратний метр площі, що перевищує 60 квадратних метрів для квартир і 120 квадратних метрів для будинків.

Про це пише OBOZ.UA, передає НСН.

Українцям потрібно сплатити податки за нерухомість

Українці повинні сплачувати податок лише в тому випадку, якщо вони володіють нерухомістю, розмір якої перевищує встановлені норми. Згідно з Податковим кодексом, ці норми складають 60 квадратних метрів для квартир та 120 квадратних метрів для будинків.

Якщо у вас є і квартира, і будинок, то загальна норма складе 180 квадратів. Однак якщо у вас є дві квартири, норма все одно становитиме 60 квадратів (тобто якщо є дві квартири по 50 квадратів, це на 40 квадратів більше за норму).

Рахується загальна площа житла, а чи не житлова. Є ще один аспект. Якщо квартира поділена між кількома власниками (наприклад, членами сім’ї), то норма для кожного застосовується окремо. Наприклад, якщо площа квартири становить 100 квадратів, але вона в рівних частинах належить дружині та чоловікові, податок платити не потрібно (за норми 60 квадратів на власника кожному належить всього по 50 квадратів).

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