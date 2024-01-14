Який страховий стаж потрібно мати, щоб вийти на пенсію у 2024 році – пояснення ПФУ

Страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, зростає в Україні щороку, відповідно до реформи. Скільки стажу треба мати, щоб вийти на пенсію у 2024 році

Люди, які планують вийти на пенсію у 2024 році, повинні мати на рік більше стажу, ніж у 2023. Про це розповідає НСН з посиланням на ПФУ

Який стаж потрібно мати

У 2023 році 60-річні українці могли вийти на відпочинок зі стажем у 30 років, а громадяни, які мали понад 20 років стажу, могли стати пенсіонерами в 63 роки.

Вже у 2024 році кількість мінімального стажу зросте.

Тепер для виходу на пенсію необхідно:

у 60 років потрібно мати 31 рік страхового стажу;

у 63 роки потрібно мати 21 рік страхового стажу;

у 65 років потрібно мати 15 років страхового стажу.

Мінімальний необхідний стаж – 15 років. І якщо у людини не вистачає трудового стажу, їй доведеться дочекатися 65 років для виходу на пенсію.

Зауважте! Це пов’язано з тим, що з 2017 року вимога щодо стажу зростає на 12 місяців щорічно. Наприклад, у 2028 році українці зможуть вийти на пенсію в 60 років тільки за наявності щонайменше 35 років страхового стажу.

Який страховий стаж потрібно мати, щоб вийти на пенсію у 2024 році

Як отримати додатковий стаж

Щоб отримати додатковий стаж, можна вступити в систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за власним бажанням. Люди мають можливість вносити страхові внески не лише за себе, але й на користь інших осіб.

Зауважте! Важливою умовою для здійснення добровільних платежів на користь інших осіб є їх реєстрація в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування (РЗО) і відсутність пенсійного статусу.

Страховий стаж означає період, протягом якого працівник або роботодавець сплачували страхові внески. Мінімальний обов’язковий внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати.

Якщо потрібно “докупити” стаж, то необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України. Цей договір можна укласти в електронній формі через вебпортал електронних послуг. Для підписання Договору можна використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП), Дія.Підпис, або систему GOV.ID.

Розрахунок страхового стажу:

Страховий внесок ЄСВ треба помножити на коефіцієнт вартості компенсації та на кількість місяців, яких не вистачає.

За один рік пенсії коефіцієнт — 2, за два роки — 1,8, за три — 1,6 тощо.

Мінімальний розмір внеску за 1 місяць страхового стажу за договором про добровільну участь (за купівлі страхового стажу) становить 2 860 гривень з 1 січня та 2 948 гривень з 1 жовтня.

Якщо додати, то за рік сума складе 34 320 або 35 376 гривень відповідно.

Відповідно, якщо ви захочете придбати 3 роки стажу, то це коштуватиме 100 тисяч гривень.

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