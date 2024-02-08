Чи задоволені українці рівнем зарплат – результати опитування

Основною проблемою під час пошуку роботи, за словами українців, є низький рівень заробітної плати. Про це свідчать дані опитування одного з кадрових порталів, передає НСН.

Чи задоволені українці рівнем зарплат

Згідно з результатами опитування, українці стверджують, що роботодавці стали вимогливіші до рівня професіоналізму кандидатів.

“Вимоги до кандидатів на вакансії досить високі, майже 3 з 5 вакансій чекають на розмовний рівень англійської мови, достатній досвід та результати роботи. У роботодавця немає часу та ресурсів на навчання професійним навичкам”, — йдеться в опитуванні.

Також змінилися вимоги працівників до роботодавців. Йдеться про нинішні пріоритети та рівень витрат.

Окрім низьких зарплат, громадяни мають і інші проблеми з пошуком роботи. А саме:

складно знайти роботу у зв’язку з дискримінацією за віком (23% респондентів);

складніше знайти вдалу роботу (22% опитаних);

відсутність відповідей від кадровиків після співбесіди та під час відгуків на вакансії (22% учасників дослідження);

відсутність зворотного зв’язку після вдалої співбесіди — 21%.

При цьому наголошується, що більшість громадян не збираються поступатися та знижувати свої вимоги до оплати роботи, навіть за умов труднощів з пошуком роботи (62% респондентів).

Також 15% опитаних готові знизити очікування тільки на 5%. Водночас, тільки 5% можуть дозволити поступитися на 16-25%.

Розміри зарплат працівників

Тільки 28% громадян заявили, що отримують у повному обсязі заробітну плату, що й до війни. Також опитані повідомили:

9% — про підвищення зарплатні на 10-30%;

7% — отримують більше з урахуванням індивідуальної ефективності;

4% — мають підвищення на понад 40%;

5% — зарплата зросла через індексацію;

3% — оплата праці підвищилась на 5%.

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